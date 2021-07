¿Por qué debe anularse el juicio contra Anyelo Troya?

Anyelo Troya Foto © Facebook / Raisa González

La organización no gubernamental Cubalex expuso seis puntos por los cuales el juicio sumario en el que el fotógrafo cubano Anyelo Troya fue condenado a un año de cárcel, debe ser cancelado.

Cubalex, conocida por promover reformas al sistema jurídico cubano y brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita en casos de violaciones de derechos humanos, destacó que el juicio mediante la figura jurídica del Atestado Directo, realizado a 11 jóvenes, violó los principios más elementales del Proceso Penal y las garantías del Debido Proceso.

Anyelo, que participó en la producción audiovisual de Patria y Vida, fue detenido el pasado 11 de julio por documentar las protestas que se desataron en La Habana y condenado en un juicio sin que el abogado estuviera presente.

Además de destacar que el arresto de Anyelo fue "de manera arbitraria y violenta", la organización resaltó que el Estado cubano le negó el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales para que lo ampararan frente a la violación de sus derechos constitucionales.

A continuación, compartimos las razones expuestas por Cubalex para la anulación del juicio:

1- No fue escuchado por un órgano judicial independiente.

2- Anyelo no tuvo derecho a una defensa efectiva. No pudo tener comunicación directa con su abogado, ni éste pudo acceder a las actuaciones durante el proceso investigativo, ni a la Causa en el tribunal. No lo pudo representar en el juicio oral.

3- El tribunal arribó a su íntima convicción y dictó sentencia oral el 20 de julio, con los elementos aportados únicamente por el órgano policial, contrario al principio de igualdad entre las partes e imparcialidad de los jueces.

4- No quedaron comprobados los hechos, pues el acusado no pudo aportar pruebas.

5- Los jueces destruyeron la presunción de inocencia del acusado de forma ilegal.

6- Los jueces se convirtieron en parte y acusaron a la vez que juzgaron.

Se violó el principio de publicidad al no permitir la presencia de más de un familiar durante el acto del juicio oral, impidiendo el control ciudadano en el actuar de los jueces. Esto, aunado a la incomunicación y a la notificación oral de la sentencia, revela la opacidad en el proceso de un acto que es por naturaleza público. El tribunal violó el principio de transparencia y actuó en contubernio con el Ministerio Fiscal y la Policía. La fiscalía tenía la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad desde el inicio del proceso y no lo hizo, dejando que se acusara a una persona que no cometió delito alguno, obstaculizando el esclarecimiento de los hechos. No garantizó que se respetara la dignidad del acusado, y que se cumpliera con la ley.

Este miércoles, la madre del fotógrafo, Raisa González, dijo que su hijo se encontraba en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao y que había podido hablar con él. González aseguró que su hijo "sabe que se está cometiendo una injusticia con él" y que se mantiene fuerte.