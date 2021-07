Autoridades cubanas alertan que personas vacunadas con Abdala y Soberana pueden contagiarse de coronavirus

Vacunación con Abdala en Cuba. Foto © Adelante.cu

Las autoridades cubanas advirtieron que las personas inoculadas con los candidatos vacunales de producción nacional contra el coronavirus, podían contagiarse con la enfermedad aun después de recibir las tres dosis tanto de Abdala como de Soberana.

Un reportaje en el portal oficialista Cubadebate aclara que, a partir de la tercera dosis, es que comienza a producirse un incremento de la respuesta inmune, que puede evaluarse 14 o 28 días después de la aplicación de esa última dosis.

La eficacia de las vacunas, explica el texto, se expresa en la manera en que la inmunización evita que una persona infectada enferme y transite a formas graves o críticas de la enfermedad, o incluso a la muerte.

Para que una persona pueda exponerse con mayor seguridad al virus SARS-CoV-2, necesita que esa respuesta inmune ocurra y se desarrolle, lo cual requiere dos condiciones mínimo: que el individuo haya completado el esquema de inmunización y que haya transcurrido un tiempo no menor a los 14 días después de hacerlo. A partir de ese momento es que se comienza a evaluar la tan mencionada “eficacia vacunal”, indica el reporte.

Sin embargo, María Eugenia Toledo Romaní, investigadora principal del ensayo clínico fase III del candidato vacunal Soberana 02, subrayó que las personas podían contagiarse después de vacunarse dependiendo de la respuesta individual a la vacuna, basada en factores como la edad, comorbilidades y nivel de exposición al riesgo.

También dijo que había que incrementar las coberturas vacunales y tener en cuenta la circulación de nuevas variantes en el país, que podían escapar al efecto de las vacunas. Asimismo, advirtió que los vacunados debían evitar las aglomeraciones de personas.

La especialista explicó que, si el organismo no tiene elevados títulos de anticuerpos neutralizantes —que pueden estar mediados por su respuesta individual— la persona puede infectarse.

“En este minuto, la apuesta todavía no está 100% al efecto producido por las vacunas, ya que el efecto no es igual para todos. Por ejemplo, hay una reducción de la respuesta inmune en las personas de mayor edad o en aquellos que tienen algunas comorbilidades, y esto no solo ocurre con las vacunas contra la covid, sino en todas, porque siempre hay personas que son "no respondedores" y siempre hay variantes de infecciones bacterianas que escapan al efecto de la vacuna”, argumentó.

Datos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) apuntan que, al cierre del 20 de julio, se acumulaban en el país 8 388 988 dosis administradas con los candidatos vacunales cubanos. Hasta la fecha, 3 409 164 personas han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos. De ellas ya tienen segunda dosis 2 859 850 personas y tercera dosis 2 119 974 personas. Alrededor del 20% de la población cubana ha completado el esquema de inmunización.

En las últimas 24 horas, el MINSAP reportó 66 muertes adicionales por coronavirus y un nuevo récord de casos diarios con 7,784 positivos. Se encuentran ingresados 60,994 pacientes entre hospitales, centros de aislamiento y sus propios domicilios. De esa cifra, 20,118 son sospechosos de tener la enfermedad; 3,441 están en vigilancia y 37,435 son casos confirmados y activos de COVID-19.

De los 37,435 confirmados, 37,107 mantienen una evolución estable. El resto, 328 enfermos, se atienden en terapia intensiva, divididos en 129 en estado crítico y 199 graves.

El gobierno cubano emprenderá el próximo jueves, 29 de julio, la vacunación contra el coronavirus a embarazadas y madres lactantes de la isla, con las dosis de Abdala.