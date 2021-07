Médico cubano en Arabia Saudí estalla dentro de la misión: "Me callé demasiado tiempo"

Se llama Daniel Guevara Silveira, es médico intensivista en la misión cubana en Arabia Saudí (750 cooperantes) y ante las protestas multitudinarias del 11 de julio en Cuba estalló: "Me callé demasiado tiempo ya".

"Yo sé que por este vídeo que estoy haciendo me voy a buscar bastantes problemas, pero no me importa, caballero, no puedo quedarme callado", dijo en un live en el que comentó que ha llamado a amigos opositores y ninguno contesta al teléfono.

El doctor Guevara alzó su voz en el chat de colaboradores y su apoyo a los manifestantes le valió que su jefe lo expulsara del grupo de WhatsApp.

"El jefe de la misión publicó un mensaje diciendo que no nos dejáramos llevar por las noticias, que solamente siguiéramos los medios oficiales de Cuba y yo, con mucha ética, contesté que en Cuba no se estaba mostrando la realidad porque la Policía está reprimiendo. Oficialmente declaré que estaba en contra de la dictadura. Algunos compañeros empezaron a comentar a favor mío y otros en contra. El jefe de la misión decidió expulsarme del grupo diciendo que sólo necesitaban mensajes de buena vibra", comenta el Dr. Guevara a CiberCuba.

A raíz de esas declaraciones, en la misión cubana en Bisha (provincia de Asir, en Arabia Saudí), donde cumple misión desde el 29 de noviembre de 2020, se ha extendido el rumor de que el doctor Guevara "está loco".

Por eso él tiene miedo de que desde la Embajada cubana en este país intenten en el mejor de los casos, deportarlo para la Isla, so pretexto de que sufre de una enfermedad mental cuando en realidad se trata de la exposición de una posición política.

"Ellos van a inventarse que estoy loco para montarme en un avión y mandarme para Cuba. Una vez que esté allí, me van a desaparecer", añadió el médico en declaraciones a este portal.

En el peor de los casos, el doctor Guevara teme que los responsables de la misión en Arabia Saudí simulen que ha sufrido un accidente de tránsito.

De hecho, aunque se siente bien en el país, teme tener algún problema con las autoridades saudíes porque está convencido de que la Embajada cubana los convencerá "para que le partan los timbales" de alguna forma.

Natural de San Luis, Santiago de Cuba, el doctor Guevara, de 35 años, asegura que tiene antecedentes de insumisión ante la "esclavitud moderna" a la que es sometido.

Él ya protestó en una ocasión anterior, reclamando a los responsables de la misión que aumentaran el porcentaje del estipendio que les pagan en mano en el exterior y, según explica, le hicieron "el caso del perro".

Graduado de Medicina en 2013, el doctor Guevara asegura que por aquella época pertenecía a la UNPACU, pero tuvo que distanciarse de esta organización opositora, liderada por José Daniel Ferrer, para poder terminar la especialidad en Terapia Intensiva y Emergencias.

Él está convencido de que si lo separan de la misión será por sus opiniones políticas. En este sentido, destaca que nadie puede tener quejas de su trabajo porque se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Pero para los comunistas no es suficiente.

Él se mantiene en lo que dijo en la directa: la gente en Cuba se cansó y salió a la calle a pedir, progreso, libertad y cambio en Cuba, dijo.

"Con qué cara me voy a mirar al espejo si me quedo callado", se pregunta.