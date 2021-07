Alex Rodriguez celebra su primer cumpleaños sin Jennifer Lopez: "Me siento muy agradecido hoy"

Alex Rodriguez Foto © Instagram / Alex Rodriguez

Aunque Alex Rodriguez y Jennifer Lopez no están juntos desde el pasado mes de abril que hicieron oficial su ruptura, parece que ambos siguen compartiendo los mismos gustos en cuanto a viajes se trata. La expareja decidió celebrar sus respectivos cumpleaños en el mismo sitio, aunque eso sí, por separado. A esto hay que sumarle que sus celebraciones fueron casi simultáneas, ya que ambos cumplen los años con tres días de diferencia.

Mientras que JLo cumplió 52 años el pasado sábado 24 de julio y lo hizo junto a su novio Ben Affleck, el expelotero llegó a los 46 años este martes 27 de julio. Una nueva vuelta al sol que el exdeportista celebró por todo lo alto como dejó ver en sus redes sociales, donde compartió imágenes y vídeos disfrutando de las costas europeas ajeno a la celebración de su ex...

El exestrella de los Yankees hizo un espectacular viaje por las costas europeas en compañía de sus amigos y familia en un espectacular yate que contaba con su propio tobogán y todo tipo de comodidades para disfrutar unos días de relax y diversión.

"Me siento muy agradecido hoy, no solo por celebrar mi gran día con mis increíbles amigos y familiares en este viaje mágico, sino por los buenos deseos, el amor y el apoyo de todos. No pude pedir nada más. Gracias a todos. ¡Por unos 365 días saludables, felices y significativos para todos nosotros!", escribió el empresario junto a una colección de instantáneas de su gran celebración.

Este es el primer cumpleaños de los últimos años que celebra sin Jennifer Lopez, con quien empezó en 2017. A pesar de que ambos tenían planes de boda, finalmente nunca llegaron a pasar por el altar y en abril de este 2021 confirmaron su ruptura. Ahora la artista neoyorquina se encuentra disfrutando de su romance con Ben Affleck, con quien regresó después de 17 años.

