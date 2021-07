Ricardo Montaner: En Cuba, si se apaga la mecha, todo quedará en pólvora mojada

Ricardo Montaner Foto © Twitter / Ricardo Montaner

El cantautor argentino Ricardo Montaner opinó que las protestas del 11J en Cuba son el comienzo del camino del pueblo cubano hacia la libertad, y consideró que si se apaga la mecha inicial de rebeldía, el cambio que desean muchos cubanos quedará como un intento fallido.

“Lo que siento que pasó con Cuba, hace 20 días, es que se prendió la mecha de nuevo. Y le decía [a un periodista cubano en República Dominicana] que si dejan que se apague la mecha, esto no será otra cosa que el intento fallido de un cohete mojado, de un petardo mojado”.

Entrevistado por Radio Rivadavia, Montaner (que también tiene la nacionalidad venezolana y dominicana), respondió a las preguntas del periodista Eduardo Feinmann sobre la compleja situación que se vive en Cuba, donde hubo masivas protestas en contra de la dictadura cubana, según reseñó el portal Infobae.

Comparando lo sucedido el 11J y la situación que se vive en Cuba con la que lleva viviendo Venezuela desde hace 20 años, el músico no quiso dar rienda suelta al optimismo, a pesar de sentirse identificado con el anhelo de libertad de los cubanos. El motivo de su escepticismo: dictaduras como la cubana o la venezolana han cooptado todas las instituciones y controlan a la población mediante el miedo, la desinformación y la miseria. Y su objetivo es permanecer en el poder a toda costa.

“Siento que lo mismo sigue pasando en Venezuela los últimos 20 años. Cada vez que hay un atisbo, una pequeña entrada de luz, donde uno podría decir ahora sí con estas elecciones ganamos y la oposición por fin enrumba al país hacia la democracia se acabó todo”, expresó Montaner.

“En Cuba, si no continúa la presión que empezó hace 20 días, no va a ser otra cosa que pólvora mojada. Y eso no puede ser”, manifestó el músico que, por su condición de ciudadano venezolano, sufre y conoce las consecuencias de la llegada al poder de líderes populistas con proyectos dictatoriales, como los del chavismo y el castrismo.

“Son tres generaciones perdidas”, subrayó Montaner en la entrevista; tres generaciones de cubanos que no han conocido lo que es vivir en libertad ni con derechos. Para el cantautor, esto ya no es sostenible para las nuevas generaciones, y por eso los jóvenes han salido a las calles, porque están “obstinados” con un régimen que no les ofrece perspectivas de un futuro de libertad, prosperidad y dignidad.

Esos jóvenes “no conocen la democracia”, exclamó Montaner. “Ellos no saben lo que es vivir en libertad. O sea, el cubano que no tiene más de 70 años jamás vivió en democracia. Hoy el joven que habla de democracia o entiende de democracia es porque puede ver un poco por la ventana lo que sucede afuera. Ese es el joven que está en la calle, ese es el joven que está protestando, y ese es el joven que está desapareciendo hoy en día”, dijo el artista.

El pasado 12 de julio, un día después del estallido del 11J, Ricardo Montaner mostró su solidaridad con el pueblo cubano, compartiendo la etiqueta #SOSCuba a través de Twitter. Días después, a través de su perfil de Instagram, el artista unió su voz al de otros famosos internacionales que se han estado pronunciando durante los últimos días sobre la situación de los cubanos.