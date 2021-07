Funcionario cubano admite que misiones médicas en Venezuela son políticas

El jefe de la Comisión Disciplinaria del Gobierno cubano en Venezuela, Nelson Lezcano, afirmó que las brigadas médicas en ese país son más "políticas" que humanitarias.

El funcionario fue grabado durante una sesión disciplinaria contra el doctor cubano Sullivan Darién Cardoso Álvarez, quien fue sancionado por haber compartido videos de la represión en Cuba el pasado 11 de julio en un grupo de WhatsApp y por la red social Tik Tok.

Al inicio de esa reunión, Lezcano aclaró al galeno "yo estoy aquí porque tú tendrás las ideas que tú quieras y la libertad de poder expresar lo que tú creas que sea lo correcto para ti, pero desgraciadamente tú estás en una misión. ¿En una misión que tú sabes que es política, verdad? ¿Tú sabes eso? ¿Tú no sabías que cuando viniste para acá eso era político?", le dijo.

–Pensé que era más importante la parte médica que lo político, le replicó Cardoso Álvarez.

El funcionario prosiguió "la parte médica es importante pero esto es un convenio entre dos países que tienen un sistema social parecido. Y para tú venir para acá tuviste que pasar por el partido para que te dieran un aval, tuviste que ir al sindicato a pedir otro aval", subrayó.

Después, Lezcano afirmó "yo solo tengo la misión de hacer un trabajo que es escucharte a ti a ver lo que tú tienes que decir referente a los Tik Tok, tus estados de WhatsApp, tú no eres bobo, tú sabes que aquí existe un departamento jurídico que se dedica a todo ese tipo de cosas, y desde el domingo que se calentó Cuba para bien o para mal".

Posteriormente leyó un documento enviado por la Coordinación de Misiones Sociales del Estado Zulia, donde solicitaban a Cardoso Álvarez declarar el por qué de sus publicaciones y donde le cuestionaban su decisión de no vacunarse con la Sputnik V.

Tras esa reunión Cardoso Álvarez fue cesado de su misión en el Estado de Zulia donde laboraba como médico intensivista en zona roja.

Al joven le orientaron "recogerlo todo" al finalizar el encuentro con Lezcano, jefe de la Comisión Disciplinaria, que se encarga de "controlar" a los cubanos que se encuentran de misión en el país suramericano.

"Te vas con nosotros en la guagua para Caracas", le dijeron, por lo que aprovechando que tenía que recoger sus pertenencias huyó a Colombia.

"Ellos nunca me dijeron qué iban a hacer conmigo. Supuestamente ellos debían decirme qué medidas iban a tomar. Es decir, si me iban a dar fin de misión. Hay una cosa que se llama revocación que es que te quitan el dinero que has obtenido durante la misión", contó el doctor a CiberCuba.