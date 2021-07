Cubano nacionalizado chileno se retira de las pesas: "No aguanto más"

Foto © @TeamChile_COCH

Tras irse en blanco en un ejercicio y ver quebrado el sueño de escalar al podio olímpico de Tokio, el pesista cubano nacionalizado chileno Arley Méndez ha decidido retirarse del deporte que le dio gloria y fama en el Campeonato Mundial de 2017.

“Lamentablemente no se dio, lo siento”, le dijo a TVN. “Me voy a retirar definitivo por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores, ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”.

Seguidamente agregó: “Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal”.

Durante su competición en la categoría de 81 kilogramos, Méndez evidenció molestias en una muñeca y el gemelo de la pierna izquierda, lo cual limitó su arranque a 160 kg y lo dejó sin marca en la modalidad de envión.

Además del referido certamen universal, el expediente del cubano exhibe victorias en las lides continentales de 2018 y 2019, por lo que representaba una de las mayores esperanzas de medalla de la delegación de Chile.

En mayo pasado había sido suspendido por arrojar positivo a cannabis, pero la International Testing Agency (ITA) lo suspendió solamente por un mes y pudo asistir a la Olimpiada. Al respecto, ahora ha revelado que había incurrido intencionalmente en esa falta.

“Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, dijo.

De 27 años, Méndez se nacionalizó chileno en 2017.