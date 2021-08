Eddy K: "Triste ver a alguien de otro país decir que Cuba es un paraíso"

Eddy K Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Eddy K dijo que le entristecía "ver a alguien de otro país decir que Cuba es un paraíso y que no entiende a los cubanos", que hoy protestan en todo el mundo en contra del gobierno.

"Claro que Cuba es un paraíso para ti, no es así para quien lo habita y no puede disfrutar de esos privilegios. No vayan de vacaciones, vayan a vivir y en un año nos vemos", se lee en el perfil del cantante en Instagram.

El también rapero resaltó que "me llena de impotencia oír gente expresarse así, hasta problemas he tenido por eso", en relación a quienes defienden la imagen que Fidel Castro y el régimen les ha vendido por décadas.

"Cuba es un país de un sistema bien egoísta el cual sólo ha pensado en cómo mantener su cúpula importándole mierda sus habitantes por más de 60 años, donde su única justificación es el bloqueo, nos han hecho ver como estiércol ante el mundo", repudió el artista.

El intérprete de Aquí están los 4 aclaró que lo que miles de inmigrantes cubanos alrededor del mundo quieren para Cuba es libertad, democracia y derechos, y que se sienten orgullosos de ser cubanos.

"Si pudiera volver a nacer, vuelvo a nacer en La Habana y en Marianao, Los Pocitos", apuntó.

Eddy K, cuyo nombre real es Eduardo Mora, estuvo entre los artistas cubanos que se presentaron en la manifestación del Bayfront Park, en Miami, por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

