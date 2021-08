Denuncian extravío de restos de dos fallecidos por coronavirus en hospital de Santiago de Cuba

Cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba (imagen de referencia) Foto © Wikimedia Commons

Cubanos residentes en la provincia de Santiago de Cuba denunciaron este domingo el extravío de los restos de dos fallecidos por coronavirus en el hospital general Ambrosio Grillo de ese territorio oriental.

La usuaria que se identifica en Facebook como Yanelis Rodríguez Semanat expuso en su perfil el caso de un familiar fallecido, de cuyo cadáver aún desconocen el paradero.

Rodríguez Semanat relata que la esposa de su primo, a quien identifica como Marta Machado N, estuvo dos días hospitalizada en el policlínico Josué País García, por falta de cama en el hospital general Ambrosio Grillo, que se ubica en la ciudad de El Cobre; hasta que fue trasladada para esa institución, donde falleció por complicaciones con la COVID-19.

“Al tercer día fue trasladada para allá, donde muere a las 3:00 a.m. Le llenaron la documentación del deceso, le pidieron a mi primo un número de teléfono, desde allí regresó a pie hasta la casa porque no hay transporte, y esta es la santa hora que no sabemos nada de dónde se encuentra la fallecida”, relató.

También dijo que llamó este domingo al hospital Saturnino Lora, a la funeraria Porfirio Valiente y todavía no tienen información. “Con el hospital Grillo no hemos podido contactar, ni ellos han contactado con la familia. Esperamos saber dónde está el cadáver”, manifestó.

Otro santiaguero, Eduardo M. Andión de Saá, como se identifica en su perfil de Facebook, denunció un caso similar al de Rodríguez Semanat, tras el fallecimiento de su abuela por coronavirus.

“Es demasiado y ahora sí nadie me va aguantar, porque no soporto más tanta mentira y tanto descaro que se vive aquí en Cuba. Mi abuelo el día 27 murió y desde por la mañana hasta las 7 y 19 de la noche lo tuve tendido en mi casa, en su cama, porque no había carro para venir a buscarlo. Ayer muere su esposa, después de tantos días en el hospital Grillo sufriendo, junto a mi mamá, las malas atenciones, las faltas de respeto”, refirió en su publicación.

“Nos dijeron que iba el cadáver para el cementerio y desde el Ambrosio Grillo fuimos para el cementerio. Allí nos dijeron que debíamos ir a la funeraria para que hicieran el reporte. En la noche fuimos para la funeraria a velar a mi abuela y después de dos horas esperando nos informaron que mi abuela estaba en el hospital todavía, que como había sido su muerte por Covid no se podía velar y que sería llevada directo del hospital para el cementerio, que no había horario para el entierro”, relató.

Contó que durante el sábado estuvieron “con la bóveda familiar abierta en el cementerio”, hasta que decidieron en la noche regresar caminando a sus casas.

“Hoy fuimos en la mañana para el cementerio, porque nos dijeron que llevarían el cadáver de mi abuela directo desde el hospital. Estando en el cementerio, al ver que el cadáver de mi abuela no llegaba, se llamó al puesto de mando del hospital Ambrosio Grillo y nos comunicaron que desde ayer en la noche estaba en la funeraria”, detalló Andión de Saá.

Refirió que desde el cementerio volvieron a llamar a la funeraria, donde les aseguraron que a la una de tarde de este domingo les mandarían los restos de su abuela, pero “después de esperar tanto para que nos mandaran el cuerpo, nos dijeron nuevamente que el cadáver estaba en el Grillo”.

Ya la familia desesperada, según expresó, se quejó con el vicegobernador Manuel Falcón Hernández, quien fue al cementerio, “y mi tío le dijo que mi abuela se había perdido”.

Eduardo concluyó que, luego del análisis en el gobierno de esta dramática situación, les comunicaron que su abuela, desde el sábado, “estaba enterrada en el poblado de Juan González, municipio Guamá. Entonces, ¿hasta cuándo tanta mentira, tanta indolencia y tanto descaro?”.