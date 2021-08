Gloria Estefan: Dos Papas y dos reyes pensaron que yo exageraba sobre Cuba

Gloria Estefan (i) y Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro (d) Foto © Collage Instagram/Gloria Estefan- Estudios Revolución

La cantante y empresaria cubanoamericana, Gloria Estefan, considera que el mundo está muy necesitado de “desmitificar” la revolución cubana, y cree que las recientes protestas en la isla pueden haber ayudado en ese propósito.

"Por décadas ha habido mucha información errada sobre lo que pasa en la isla, en especial en Europa. He hablado con dos papas sobre eso. He hablado con dos reyes de España. Siempre me veían como la apasionada cubanita que está exagerando", indicó Estefan en reciente entrevista con la agencia Efe.

"Mucha gente ha tenido por décadas una visión romántica de la vida en Cuba, pero en realidad el milagro médico no lo disfrutaron nunca los cubanos y la alfabetización fue la excusa para adoctrinar", subrayó.

La cantante dejó también un mensaje para las fuerzas del orden en la isla: “Si un militar o un policía cubano me llega a escuchar, le pido que lea sobre la verdad de lo que está pasando y que se dé cuenta de que su deber es proteger a su gente”.

La cantante del icónico tema "Mi tierra" trabaja en varios proyectos a la vez por estas fechas y lamenta que ello le haya impedido participar, como hubiera querido, de forma más activa de las manifestaciones celebradas en EE.UU. exigiendo la libertad de Cuba.

Uno de esos proyectos es "Vivo", la cinta de dibujos animados que protagoniza para Netflix, en la que Estefan hace el papel de "Marta", una antigua estrella de la música.

"Me inspiré en mi mamá, quien era la verdadera estrella de mi familia, y en la querida Celia Cruz, mis dos grandes iconos", explicó la cantante, quien añadió que su madre quiso ser una artista famosa y que a los seis años ganó un concurso para ser la doble de Celia Cruz, pero que su papá no la dejó.

A sus 63 años, la que fuera la líder vocal de Miami Sound Machine a principios de julio también lanzó su documental "Sangre Yoruba", que acompaña a su disco "Brazil305". Actualmente Gloria Estefan filma la parte final de "Father of the Bride", la nueva versión de la película de 1991, con Andy García, Adria Arjona e Isabela Merced.

"Estaba invitada a la Casa Blanca (a la reunión de líderes cubanos con el presidente Joe Biden el sábado pasado), pero no pude ir por la premiere de 'Vivo'", lamentó; y añadió que eso también le impidió participar en el evento en Bayfront Park.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.