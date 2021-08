Bruno Rodríguez llama a políticos estadounidenses a aliviar el sistema de salud de Florida

Bruno Rodríguez Parrilla Foto © Portal Cuba.cu

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla exigió a los políticos de Florida que dejen de promover la intervención humanitaria en Cuba y que inviertan ese dinero en aliviar el sistema de salud estadounidense.

"Mientras políticos de Florida promueven "intervención humanitaria" en Cuba, su estado acumula 2.6 millones de casos de COVID-19 y 39 mil muertes. Un mínimo de decencia moral los conduciría a utilizar fondos destinados a subversión para aliviar su sistema de salud", dijo Rodríguez en Twitter.

El diplomático cubano utilizó además el hashtag #SOSFlorida, en clara contraposición al hashtag que identifica a la campaña SOSCuba.

El mensaje del canciller recibió numerosas críticas que ponen en evidencia la intención del gobierno cubano de desviar la mirada sobre la crisis sanitaria que vive la isla por el coronavirus y el colapso del sistema de salud cubano.

"Ocúpate de la crisis en Cuba, que además de por COVID-19 es alimentaria y de artículos de primera necesidad", le señaló al canciller un usuario de Twitter.

Otra persona le dijo que en Florida hay comida y vacunas, pero que en Cuba no hay medicina, no hay hospitales decentes, no hay nada.

Otro internauta en Twitter se refirió a las inversiones del gobierno cubano en medios para reprimir al pueblo, cuando los hospitales están en estado de deterioro total y no poseen los recursos ni los insumos mínimos para atender a la población.

"Siempre mirando hacia afuera y nunca hacia adentro. ¿Por qué no dicen que Cuba es el 3er país con peor tasa de casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, sólo superado por Chipre y Fiji?", comentó otro usuario.

Este martes el mapa mundial de la situación epidemiológica por el coronavirus que registra la edición digital del The New York Time indicó que Cuba es el país de América Latina con más casos por cada 100 mil habitantes.

La semana pasada la isla reportó 8,924 casos promedio por día. La cifra representa 79 casos promedio por cada 100 mil habitantes, con un crecimiento del 44 por ciento.

Esto ubicó a Cuba en el tercer puesto por países a nivel global en los registros de casos por 100 mil habitantes, donde solo lo antecede Fiyi, que no llega al millón de habitantes, y por Botsuana, con una población de poco más de dos millones de personas.

Este miércoles el Ministerio de Salud Pública cubano reportó un nuevo récord de muertes por coronavirus en un día, con 98 fallecidos. Además se diagnosticaron 9,363 nuevos casos de la enfermedad.

El total de decesos desde que se inició la pandemia asciende a 3,091. La anterior cifra más elevada de fallecidos hasta el momento se había reportado el 1 de agosto, con 87 casos.

También la cantidad de contagios anunciada este miércoles es la tercera más elevada desde el inicio de la pandemia. Solo se superó el 1 de agosto, cuando se informaron 9,747 diagnósticos y el martes con 9,629.