Críticas a oferta de trabajo sexista de escuela de fotografía en La Habana

Tres muchachas con un pulóver de la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana Foto © Escuela de Fotografía Creativa de La Habana/ Facebook

Una oferta de empleo publicada por la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana (EFCH) en sus redes sociales ha recibido multitud de críticas por su contenido sexista y sus condiciones de trabajo abusivas.

La EFCH, que se define como una institución dirigida a promover y desarrollar la fotografía en Cuba, anunció en su muro de Facebook que está buscando una persona para trabajar en el área docente, la cual debe ser "feliz, positiva y entusiasta", tener sentido del humor, amar a su familia y "con tiempo para todo".

Lo más significativo del anuncio son los requisitos para ocupar el puesto: ser mujer universitaria, de entre 28 y 40 años, con hijos y que esté feliz en su matrimonio o en su soltería, según el caso.

"No se requieren personas de los siguientes signos zodiales (CIC): escorpión, sagitario, aries. (Y si no entendiste el chiste no cumples los requisitos para el puesto)", afirma el texto.

En cuanto al horario, este sería de 8:30 am a 8:00 pm, de lunes a jueves, y el viernes flexible, según el plan de trabajo, y con disposición para trabajar fuera de la jornada.

"En caso de interesarle el puesto de trabajo debe enviar una cuartilla con un texto que responda a la pregunta ¿Quién soy?. Si la pregunta le trae dudas no cumple los requisitos para el puesto", concluye el anuncio.

La reconocida periodista independiente Mónica Baró Sánchez, este es un claro ejemplo de explotación laboral.

"Jornadas laborales de 12 horas, sin respeto a los horarios de descanso. Un retroceso de por lo menos un siglo en derechos laborales. Y ahí sigue el anuncio, sin pudor. Y seguro hay muchachas que mandan una solicitud y aceptan esas condiciones casi que esclavizadoras", subrayó.

En opinión de Baró, este tipo de "oferta laboral" que además tiene "un salario miserable" debería estar penalizada en Cuba.

"La foto: tres jovencitas flaquitas blanquitas. Si usted es gorda, negra o mulata, y tiene más de 43 años: olvídese. La foto ilustra cuál es su expectativa", recalcó.

Para la periodista y profesora universitaria Elaine Díaz Rodríguez, el anuncio incluye elementos que deberían ser graciosos, pero que para las mujeres que son madres y profesionales, no lo son.

"¿Qué mujer, madre y profesional (a la vez) puede trabajar de 8 y 30 de la mañana a 8 de la noche, 'tener tiempo para todo' y además estar disponible para trabajar fuera de horarios? ¿Qué hace una mujer, madre, profesional con un viernes libre a la semana si los niños van a la escuela o al círculo también de lunes a jueves? ¿Quién viste, baña, le da de comer, ayuda en las tareas a los hijos si mamá llega a las 8 y media? ¿Solo papá? ¿Abuela?", cuestionó.

Díaz Rodríguez recuerda la importancia de la presencia materna en el desarrollo del niño, y señala que una madre que llega todos los días a las 8:30 de la noche no podrá estar presente en la crianza de su hijo.

"Si pretendemos crear ambientes laborales inclusivos, respetuosos de las madres, lo primero es entender sus dinámicas, entender las necesidades de los niños y ofrecer (en lugar de pedir) flexibilidad, comprensión de que habrá días de enfermedad, de que una mamá que tiene jornadas laborales irregulares no está ni feliz ni positiva ni entusiasta; respeto a los inconvenientes que se puedan presentar", aseguró.

Un internauta preguntó por qué la plaza es solo para una mujer, y la escuela de fotografía le respondió que la escogida actuará con los estudiantes como una mamá con sus hijos.

Captura de Facebook/ Escuela de Fotografía Creativa de La Habana

"Hemos tenido muy buenas experiencias con antiguas trabajadoras. Es una persona que se preocupa mucho por los estudiantes... pero un buen padre también nos sirve!", respondió la institución.

Otra usuaria calificó los horarios de trabajo como para "siervos de la gleba en el medioevo".

"Esa mujer madre con risa de plástico en el rostro que ustedes quieren no podrá hacerse cargo de sus hijos pero deberá ser una madre para sus alumnos?", señaló Daynet Castañeda Rodríguez, profesora de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Oriente.

Captura de Facebook/ Escuela de Fotografía Creativa de La Habana

"Vuestra propuesta de trabajo lleva un análisis fuerte sobre cómo en ciertos sectores del mercado laboral cubano se está normalizando la explotación de los trabajadores", añadió la docente, a quien la EFCH solo contestó con un emoticono de carita pensativa.

También comentó sobre el polémico post el humorista Jorge Bacallao, quien consideró "innecesario incluir un chiste en una convocatoria a un puesto de trabajo. Si la intención era que resultara cómico, la cifra del salario cumple con creces".