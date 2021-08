Madre cubana denuncia el abandono de las autoridades con su hijo discapacitado

Yadira Prendes y su hijo Foto © Facebook/Yadira Prendes

Una madre cubana denunció este martes la falta de atención médica y el abandono de las autoridades con su hijo discapacitado.

Yadira Prendes, como se identifica en su perfil de Facebook, hizo una desgarradora denuncia sobre el caso de su hijo José Carlos Hernández Prende, a quien tuvo que regresarlo para su casa enfermo con Covid-19 y sin asistencia médica ni medicinas, luego de haber estado en un centro de aislamiento y en el hospital pediátrico de Santa Clara, provincia de Villa Clara.

Prendes refiere que su hijo tiene atelectasia (colapso de un pulmón), 21 neumonía con ingresos hospitalarios, un síndrome genético motor, además de ser paciente de cardiología, inmunodeprimido y una discapacidad intelectual.

“Hoy me rompieron la salud mental de mi hijo y violentaron su derecho a una recuperación, aunque sea mínimamente medicado”, refiere en su perfil de Facebook.

Prendes relata, además, que luego de haber estado en el centro de aislamiento del Pedagógico, llegó este lunes al hospital infantil en horas de la tarde, donde su hijo “quedó abandonado en un banco con fiebre” durante varias horas.

“Solicite ayuda por fiebre y me entregaron una dipirona. La pediatra jefa del turno me comentó, ya de noche y con el niño exhausto, que no había ni cama ni medicamentos, que no me podía engañar, que no tenían nada”, refiere Prendes en su desgarrador relato.

“La miré y le dije, lo llevo a mi casa. Allí tiene una cama, tiene comida y puede bañarse. Asintió con la cabeza, y le pregunté qué podía darle en casa. ‘Azitromicina’, me dijo. Recogí a mi hijo, y estoy en casa en estos momentos. Pido a Jesús tome el control de su salud, Jehová de los ejércitos me lo proteja, oren por mi hijo”, expuso también.

“Esto es para que el mundo sepa, no porque espero que hagan nada. PCC, que no me contesta el teléfono, Salud, gobierno, fiscal de menores, ¿dónde está el derecho de un niño a medicinas, alimentos y a guardar su integridad física y mental?”, apunta en otra publicación sobre la situación de desamparo en la que se encuentra su hijo discapacitado y enfermo ahora con coronavirus.

También otra usuaria de la red social, que se identifica como Leidys Cárdenas González, hace un llamado para donarle medicinas a José Carlos.

“Mi querido pueblo, yo sé que es como buscar aguja en un pajar, pero hay una personita con discapacidad y lesión pulmonar que necesita ya azitromicina. Señores solo tres pastillas. El tratamiento de Covid son cinco pastillas. A todos nos sobraría una, por favor. Ayudemos a Yadira Prende con su niño”, pide la llamada de auxilio de Cárdenas González.