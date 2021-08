Fallece por coronavirus el artista cubano Noel Guzman Boffill Rojas

Noel Guzman Boffill Rojas. Foto © Francisnet Díaz / Vanguardia

El artista plástico y poeta Noel Guzmán Boffill Rojas, falleció el martes en Santa Clara, provincia de Villa Clara, víctima del coronavirus, un día antes de cumplir 67 años.

Boffill nació el 4 de agosto de 1954 en la ciudad de Remedios, donde realizó una buena parte de su obra hasta establecerse en Santo Domingo, pero su urbe natal continuó siendo el tema argumental preferente en su obra, describe la cuenta en redes sociales de la Unión de Escritores y Artistas (UNEAC) de Villa Clara.

Desde 1996 el Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, adquirió obras suyas, una de las cuales se exhibe en la colección permanente de esa institución. “El arte naif está de luto, la pintura del pueblo y de los humildes, la décima cubanísima, la cultura de los de a pie”, expresó el periodista Francisnet Díaz.

“El investigador y crítico de arte José Seoane Gallo definió la pintura de Noel Guzmán como de un particular expresionismo, neutral e indiferente. Recorrió de manera ingenua y hasta cierto punto con una sugestiva genialidad, el recorrido de las vanguardias plásticas con su pincel naif o primitivista, entre sus recursos pictóricos destacó por el uso del color con una paleta parrandera, impregnada de la religiosidad popular, donde el panteón católico y el afrocubano se dan la mano en inefable abrazo”, describe la UNEAC.

De formación autodidacta, Boffill estrechó vínculos al comienzo de su carrera con el Grupo Signos, dirigido por Samuel Feijóo. Pertenecía a la Cátedra de la Cultura Cubana Juan Marinello, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; a la Asociación Nacional de Humoristas de Cuba; a la asociación Cubana de Autores Musicales y a la directiva de la Asociación Nacional del Tango, a cargo de las artes plásticas.

Entre sus varios galardones y menciones, se encuentra, en 1987, el Primer Premio Salón de Marinas, Galería “Leopoldo Romañach”, en Caibarién, Villa Clara, y, en Argentina, el Primer Premio del 4to. Salón Mercosur Premio Juanito Laguna 1999. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en pintura Naif del 7mo. Salón. Mercosur Internacional Premio Padre Castañeda, 2002

Su trabajo forma parte, además, de las colecciones de Casa de las Américas y del Centro Wifredo Lam, en La Habana. Algunas de sus obras se encuentran situadas en las Embajadas de Cuba en Argentina y Chipre.

“"Triste y contento. Triste por mí. Contento porque Maritza es negativa... Me siento muy agotado..", fue lo último que me escribió y ya no lo volví a ver conectado”, refirió el artista visual cubano Evelio Bárbaro Fernández en Facebook sobre su último diálogo con Boffill.

Este miércoles, Cuba reportó una cantidad récord de 98 fallecidos y 9,363 casos de coronavirus. La cantidad de contagios anunciada hoy es la tercera más elevada desde el inicio de la pandemia, solo superada por los 9,747 (también del 1 de agosto) y los 9,629 del martes. Una de las fallecidas en la jornada fue una niña de solo tres años de edad, en Ciego de Ávila.