Joven cubano dedica fuertes versos a Díaz-Canel: "Títere castrista, herramienta represiva"

Lázaro Leonardo Otero Torres Foto © Instagram / Lázaro Leonardo Otero Torres

El joven cubano Lázaro Leonardo Otero Torres dedicó unos fuertes versos al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a quien llamó "dictador", "homólogo fascista" y "títere castrista".

"Protervo genocida, maquinista del miedo, limitador de vivir vidas y culpable del no sosiego", recitó el joven, cargado de emoción, por "una Cuba libre de tiranos, libre la tierra que quiero".

Con banderas cubanas de fondo, camisa blanca y sombrero negro, Otero repudió a un régimen "apuntalado por remesas de esos que tildan de ingratos", y lo culpó de las desgracias de los de adentro y la partida de los que se fueron.

"Soy el odio para quien, mi patria oprime y ataca. Y desde hoy seré gusano para mucha gente ingrata", declamó el joven, consciente de lo que implican sus palabras.

A continuación, reproducimos los versos de Lázaro Leonardo Otero Torres:

Versos para Esbirros



Dictador cubano,

este verso es para ti,

Homólogo fascista

de la tierra en que nací.



Títere castrista,

herramienta represiva.

Culpable de mi desgracia,

incluso de mi partida.



Protervo genocida,

Maquinista del miedo,

Limitador de vivir vidas

Culpable del no sosiego.



A pesar de encontrarme lejos,

De lejos Cuba reclamo,

Cuba libre de tiranos

Libre la tierra que quiero.



Siempre pienso de mi cielo

Y mi mar azul cubano,

mientras lejos crezco viejo,

Sin patria, pero sin amo.



Patria o muerte impusiste

Y solo muerte propiciaste.

Patria no es comunismo

Así como tus pensantes.



Nos llamas contrarrevolución

Una mafia mercenaria.

Mercenaria es tu involución,

Tu dictadura sanguinaria.



Somos los hijos de Cuba,

Somos la gracia del suelo,

Somos madres, soy abuelo,

Soy quien llora, soy quien suda.



Soy el odio para quien,

mi patria oprime y ataca

Y desde hoy seré gusano

para mucha gente ingrata.



Cubano ten retentiva,

Guarde ese rostro que marca,

La injusticia se castiga,

Con la furia de la parca.



Hoy tiembla nuestra tierra,

Tenso el aire y el latir,

Mi pueblo te exige vivir,

Sin el yugo que le entierra.



Sin ti, verdugo de guerra

Sin tu siniestro maltrato,

apuntalado por remesas

de esos que tildan de ingratos.



Manada de menguados

cuya necedad enceguece,

Cuba es lo que parece,

la miseria en un retrato.



Hoy renacieron los mambises

Y trajo la mar su firmeza,

Ahogando tu vil certeza

de mi isla que no cura.



Trajo incertidumbre oscura,

como el ojo del canario,

a tu régimen mercenario

que lleva mi pueblo a la hambruna.



Clama el cubano patria y vida,

Sale a gritar y hace un rezo,

liberando sueños presos

En busca de arena fina.



Y sola una madre solloza,

en la silla de su portal,

soñando sus hijos besar

y libre a mi Cuba hermosa.