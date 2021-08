La Diosa de Cuba a quienes le han dado la espalda: "Mi mayor venganza será el éxito"

La Diosa Foto © Instagram de la artista

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa de Cuba, dijo que su mayor venganza contra quienes han dudado de su talento, le han puesto obstáculos en su carrera o han dudado de ella, será el éxito.

En una publicación en sus redes sociales, la intérprete de No me llores resaltó lo duro que ha tenido que luchar para recoger los frutos que está disfrutando en este momento, y le adelantó a sus seguidores que vienen "cosas muy buenas".

"No es llamarse reina, es demostrar con tu trabajo que realmente lo eres por encima de cada enemigo, por encima de cada mala intención, por encima de todo, aunque te pongan trampas, tú juega y gana, mi mayor venganza será el éxito", vaticinó la cantante.

La Diosa aseguró que, por muy duro que haya sido el trayecto, llegar a la meta por tu propio esfuerzo es una satisfacción inigualable.

"Las cosas no me han caído del cielo, me las he tenido que luchar, eso sí, la satisfacción de un logro es inmensa, estoy preparando muy buenas cosas para mi público", anunció.

Luego de abandonar la agrupación Los 4 para finalmente encaminar su carrera en solitario y firmar por 100 mil dólares con la compañía Amboss Media, La Diosa denunció que la distribuidora Puntilla Music con sede en Miami, Estados Unidos, le "robaba" parte de sus ganancias, y exigió finalizar su contrato con ellos.

Por su parte, Puntilla Music, que trabaja con varios artistas de la isla, aseguró a CiberCuba que no había incumplido nada de lo estipulado en el contrato. La compañía no respondió a este portal sobre las acusaciones de La Diosa de que le deben dinero.

