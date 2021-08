Muere en Guantánamo doctora cubana, madre de cuatro niños

Estonia Lozano, junto a sus cuatro hijos. La médico murió este 8 de agosto. Foto © Kira Cuenca / Facebook

La doctora en Medicina General Integral Estonia Lozano, madre de cuatro niños, falleció este 8 de agosto en el Agostinho Neto, de Guantánamo, víctima de complicaciones de la Covid-19, según confirmaron a CiberCuba fuentes de este centro hospitalario.

La doctora Lozano ingresó con coronavirus y una bronconeumonía que la mantuvo durante varios días en la sala de terapia intensiva hasta que este domingo falleció de un neumotórax (colapso pulmonar), en torno a las 10:00 am.

Su muerte ha causado conmoción en el gremio porque aunque ella no estaba ejerciendo la Medicina en el momento de su fallecimiento, se mantenía en contacto con todos los amigos de la Facultad.

De Estonia Lozano dicen quienes la conocieron que era una mujer alegre, encantadora y muy afable, con la que uno podía estar sin verse varios años y luego sentarse a conversar como si la hubieras visto ayer.

Su esposo Raúl Díaz Alonso, se mostró destrozado en las redes sociales. "Hoy he perdido la mitad de mi vida, mi reina, mi princesa, mi tesoro, mi amor de siempre", escribió desde el perfil de Sandro Herrera.

"¿Por qué Dios me ha quitado tanta felicidad? He luchado con todas mis fuerzas por salvarla. Se ha ido la de la alegría en las fiestas, la del rico sazón de las comidas. Llegaré a casa y no la encontraré. Me quedan mis cuatro hijos. Donde esté, sabe que la amé por siempre. Nadie podrá ocupar su lugar en mi corazón. Sólo decirle que nos separamos por un tiempo. Un día nos volveremos a juntar", escribió.

Post de Facebook del esposo de Estonia Lozano. Foto: CC

"Otra perdida irreparable. La amiga Estonia Lozano, la hija de mis hermanos prodigiosos de la década Lituania, Lili y Rubén Pérez, el hombre del cabello plateado. No te despido muchachita. Hasta siempre en nuestros corazones, siempre", le escribió en Facebook su amiga Indira Mayor Maturell.

Post de Indira Mayor Maturell, dedicado a Estonia Lozano. Foto: CiberCuba

La doctora Estonia Lozano era muy querida por cubanos de distintas ideologías. Lo mismo lamenta su muerte Yuledis Legrá, que luce en su perfil un Patria y Vida; que etiquetan en la publicación de la noticia de su muerte a Tahimí Fernández Pérez, que lleva en su foto de perfil la consigna de Díaz-Canel, a Cuba ponle corazón.

La muerte de Estonia Lozano se suma a la de otros médicos del hospital Agostinho Neto que han perdido la vida debido a los estragos que la pandemia está causando en Guantánamo.

Es el caso de Margarita Susavila y su hermano José Antonio Susavila; la psicóloga Sandra Karina Melián Columbié y la enfermera Mairales Tito Fournier.

Guantánamo es uno de los cinco territorios más afectados por la Covid 19, junto con Holguín, Ciego de Ávila, La Habana y Matanzas.

Aunque las cifras oficiales de fallecidos no son alarmantes en Guantánamo (una media de diez muertos por coronavirus al día), las imágenes de la morgue colapsada; las fotos de cadáveres en los pasillos del hospital Agostinho Neto o el uso de carros de Etecsa para trasladar los muertos al cementerio de Manuel Tames, donde algunas fuentes informan de enterramientos en fosas comunes, apuntan a que la situación es más grave de lo que admiten las autoridades.

De hecho, ha sido el periodista oficialista Eloarglis Carnet Lescaille, del telecentro de Solvisión, quien informó en Facebook que la Casa de la Cultura de Guantánamo se está usando como funeraria, aunque, según dice, no son muertos de Covid.

Guantánamo transforma su Casa de la Cultura en funeraria. Foto: CiberCuba

Hay que recordar que Cuba sólo contabiliza las víctimas que mueren siendo positivas por coronavirus y deja fuera de las estadísticas todos los fallecimientos por complicaciones de la enfermedad.

Este martes el Ministerio de Salud Pública reportó 93 fallecidos por coronavirus y cerca de 9 mil nuevos contagios en todo el país.

De estos últimos, sólo 192 corresponden a Guantánamo. Es, de hecho, la cifra más baja del país. Sin embargo, en número de fallecidos, encabeza el ranking nacional con 12 muertos (lo mismo que Ciego de Ávila).