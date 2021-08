Campeón cubano Yordenis Ugás se enfrentará al legendario boxeador Manny Pacquiao

Ugás y Pacquiao Foto © Instagram

El boxeador cubano Yordenis Ugás (26-4-0, 12 KO's) enfrentará al legendario Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO's) el próximo 21 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, informaron este martes medios deportivos norteamericanos.

El cubano, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, es la opción para enfrentar al púgil filipino en sustitución de Errol Spence Jr (27-0-0, 21 KO's), a quien se le descubrió un desgarro en la retina en el ojo izquierdo durante un examen médico previo a la pelea. De acuerdo a PBC el martes, el examen fue realizado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada y se llevó a cabo el lunes. Spence será operado este miércoles en Dallas.

"Me he quejado mucho en mi casa en el último año por problemas de salud. Sin embargo, ningún problema de salud me ha sacado de ninguna pelea. Perdón por quejarme. Mira a Spence, (él) tenía la más grande pelea de su carrera y está saliendo por una lesión en su ojo", escribió el boxeador de 35 años en su cuenta de Twitter.

El medallista de bronce olímpico en Beijing 2008, agregó en su post en redes sociales que "aunque sea el beneficiado. (Estoy) Rezando por él y espero se recupere pronto".

Ugás tenía previsto hacer la primera defensa de su título en la misma cartelera de Pacquaio-Spence Jr. ante el argentino Fabián Maidana (19-1-0, 13 KO's). Ahora enfrentará al único campeón mundial en ocho divisiones de la historia.

"Es un honor luchar contra el gran campeón mundial de múltiples divisiones, Manny Pacquiao, ya que estoy más que listo para asumir este desafío", dijo Ugás en un comunicado. "Tengo un gran respeto por Pacquiao, pero vengo a ganar esta pelea. He estado en el campamento trabajando duro con mi entrenador Ismael Salas y sé que juntos crearemos un plan de juego magistral para combatir cualquier cosa que Manny traiga al ring".

Conocido dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos por ser uno de los deportistas profesionales más activos en redes sociales, el boxeador santiaguero reiteró que desea pronta recuperación a Spence Jr. y aseguró a los fanáticos "que estaré en mi mejor momento para esta pelea".

"Todos conocen mi historia sobre cómo vine a Estados Unidos para seguir mis sueños de convertirme en campeón mundial, y ahora es el momento de sellar mi legado con una victoria, como uno de los mejores luchadores cubanos que jamás se haya puesto un par de guantes. Amo a mi país y quiero dedicar esta lucha a todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad".

En su etapa amateur Ugás fue campeón mundial en 2005 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing, y campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2006) y Panamericanos (2007).

La pelea ante Pacquiao podría catalogarse como la de más alto perfil para la generación de boxeadores olímpicos que abandonaron, para probar fortuna en el profesionalismo, la poderosa escuela amateur cubana en la primera década del 2000.

Ugás tuvo su primera oportunidad titular ante Shawn Porter (30-3-0,17 KO's), entonces monarca del Consejo Mundial de Boxeo, el 3 de septiembre de 2019. Él cayó en una polémica decisión dividida. Finalmente consiguió su cinturón welter al vencer por decisión mayoritaria a Abel Ramos (27-4-2, 21 KO's) el 9 de junio de 2020.

El boxeador cubano también ha apoyado recientemente las protestas masivas contra el gobierno de Díaz-Canel que tuvieron lugar en la isla, asegurando que el chantaje del régimen con los cubanos que viven fuera de la isla "se acabó".

"Los cubanos nos cansamos ya del chantaje, que si hablas no te dejo entrar y de todo ese jueguito macabro de decenas de años. Van a tener que prohibir la entrada al exilio entero, porque todo el mundo está en la calle", escribió Ugás junto a imágenes que lo mostraron en la manifestación cubana que tuvo lugar frente a la Casa Blanca, en Washington, el pasado día 19 de julio.