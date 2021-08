Hospital de Guantánamo admite que tiene "una sola morgue y bastantes fallecidos"

El hospital Agostinho Neto, de Guantánamo, ha confirmado lo que viene denunciando CiberCuba: que este centro tiene la morgue colapsada.

Una funcionaria ha reconocido ante las cámaras de Solvisión, la televisión local, que no dan abasto porque tienen "bastantes fallecidos".

"Tenemos una sola morgue, un solo crematorio y son muchos fallecidos. Tenemos que, a veces, tener un poquito más de paciencia", dijo en referencia a los familiares de las víctimas.

El parte oficial del Ministerio de Salud Pública recoge entre 8 y 13 fallecidos al día por Covid en la última semana.

Si bien Guantánamo es la provincia con menos positivos dentro de Cuba, el territorio es líder en número de muertos. Este martes, por ejemplo, reportó 194 nuevos casos (el dato más bajo del país) y 12 decesos, el más alto de la Isla (a la par que Ciego de Ávila).

Sin embargo, fuentes consultadas por CiberCuba ponen en duda estas estadísticas. De hecho aseguran que el descenso del número de nuevos contagios en Guantánamo no responde a que la pandemia está bajo control sino a que no tienen ni test ni PCR para continuar con el cribado.

Sobre el aumento del número de fallecidos, el hospital ha confirmado también que el colapso de la morgue obliga a las familias a tener que esperar un poco para enterrar a sus seres queridos.

Por una parte, tardan tres horas en cremar cada uno de los cadáveres y por otra, el transporte funerario no da abasto para transportar tantos fallecidos al municipio Manuel Tames, donde algunas fuentes aseguran que se están registrando enterramientos masivos en fosas comunes.

Finalmente las autoridades sanitarias de Guantánamo han reconocido que, como publicó CiberCuba, han tenido que reforzar el servicio funerario con carros de Etecsa para el traslado de los cuerpos.

También se producen retrasos en los enterramientos porque, según una funcionaria entrevistada y no identificada por el telecentro Solvisión, hay fallecidos que no tienen el carnet de identidad encima en el momento del deceso y sin esa documentación no pueden recibir el certificado de defunción. De ahí que tengan que esperar a que los familiares lo presenten.

Hasta tal punto se han visto sobrepasadas las autoridades de Guantánamo que han tenido que habilitar la Casa de la Cultura de la capital provincial como funeraria, según publicó en su perfil de Facebook el periodista oficialista Eloarglis Carnet Lescaille.

Caption

Expertos encargados de evaluar la evolución del coronavirus en Cuba estiman que aún está por registrarse un pico de confirmados y fallecidos en las próximas semanas en todo el país. Sólo empezará a verse alguna mejoría a finales de septiembre próximo, según los cálculos matemáticos en los que se basan sus predicciones.

Este martes el Minsap reportó 93 fallecidos y casi 9.000 nuevos contagios en la Isla.

Hay que recordar que hace unos días, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de que Cuba está registrando tasas de mortalidad entre las más altas del mundo.