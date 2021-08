Karol G estrena "Don't Be Shy", su primera canción en inglés, con un espectacular videoclip

Karol G en el videoclip de "Don't Be Shy" Foto © Youtube / Tiësto

La canción de Karol G y Tiësto era una de las más esperadas desde que al principio de semana anunciaron que tenían una colaboración a punto de ver la luz. El resultado de esta combinación es Don't Be Shy, un tema de pop dance que antes de estrenarse ya era un éxito y tras el lanzamiento ya sabemos por qué.

Don't Be Shy no solo es el primer lanzamiento de la colombiana en inglés, sino también un tema electrónico de lo más pegadizo con un espectacular videoclip que no te dejará indiferente.

El videoclip fue dirigido por Christian Breslauer y está inspirado en Night at the Museum (Una noche en el museo), la película protagonizada por Ben Stiller en la que guardia de seguridad descubre que los objetos de un museo cobran vida cuando no hay nadie. Y lo mismo pasa en este audiovisual donde la Bichota es una de las muchas figuras de exposición del museo que se convierte en persona real en cuanto el limpiador le da al 'play' a la música.

Además de los impresionantes vestuarios que luce la cantante a lo largo de las escenas del clip, en los que da vida a diferentes personajes históricos, también podemos verla bailar con sus trajes. En definitiva, tiene todos los ingredientes para que Don't Be Shy sea su próximo hit musical.

Desde el minuto uno en el que la intérprete de 30 años anunció esta canción, muchos colegas y fans quedaron encantados con el fragmento que adelantó en sus redes sociales. Sebastian Yatra, Prince Royce, Mau y Ricky, J Quiles o Farina fueron algunos de los compañeros que reaccionaron a su post.

De esta manera, la cantante colombiana busca adentrarse una vez más en el mercado anglosajón y conquistarlo con su talento y voz. Un mercado que incursionó con su colaboración con los Jonas Brothers y también con Nicki Minaj.

