Cantante cubana Camila Cabello confiesa quién inspiró Don't Go Yet: "Sin él no habría canción"

Camila Cabello en el clip Don't Go Yet Foto © Instagram / Camila Cabello

La cantante cubanoamericana Camila Cabello confesó públicamente quién la había inspirado a componer su éxito "Don't Go Yet" y reconoció que “sin él no habría canción”.

Para sorpresa de toda la audiencia de Cadena 100, la radio española, no fue el músico Shawn Mendes, novio de Camila, quien inspiró el tema sino Tarzán, el perro de la intérprete.

“Era la primera vez que Scott Harris, Mike Sabath y yo escribíamos juntos en mi casa de Los Ángeles. Escuchábamos canciones de Cuba y Brasil de los años 60. Mike había creado algunos acordes con la guitarra cuando entró mi perrito Tarzán, y él lanzó una frase con una cadencia que me hizo llegar al "don't go yet", a la melodía”, reveló la joven intérprete.

Sobre su perro Tarzán, a quien le atribuyó a modo de broma el crédito de su canción, la cubana indicó que “técnicamente él escribió el éxito musical”, porque “sin Tarzán no hubiese existido el tema”.

“Don't Go Yet” es un sencillo que forma parte de su más reciente producción, Familia, donde la joven explota sus raíces latinas a partir de la confluencia de sonoridades y porque varios de los temas fueron escritos en español.“Don't Go Yet” fue lanzado el pasado 23 de julio.

“Este disco tiene mucha influencia latina. La mayoría de las canciones tienen gran influencia de mi background cubano, mexicano, latino en general. Hay en el álbum sonidos similares a los que se cultivaban en la región durante la década del 60.”

La intérprete del popular hit "Havana" confesó que sueña con mudarse a España, ya que ama el país y a los españoles.

“Ese es mi sueño, yo quiero vivir ahí. Se lo digo a Shawn y a mis padres”.

Ante la pregunta de cuáles temas de su autoría, a lo largo de su carrera, la han impactado más, la joven confesó que "Havana" le cambió la vida: “crecí como artista, como intérprete”. Asimismo mencionó "First man", dedicada a su padre, y "Don't Go Yet", “porque es el inicio de una etapa en mi vida donde me siento más auténtica y honesta”.

Cabello reconoció que se encuentra reconectando con el español, la primera lengua que habló de niña, que es uno de los pilares culturales más relevantes de su background como persona y artista. Para ello la joven ha comenzado a escribir varias canciones en español, así como a leer literatura en este idioma.

“Estoy leyendo a Isabel Ayende en estos momentos”, aseguró.

