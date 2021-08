Autoridades cubanas citan a los médicos que denunciaron colapso sanitario en el país

Las autoridades cubanas citaron a los médicos de la provincia de Holguín que denunciaron el colapso sanitario en ese territorio ante la pandemia del coronavirus, denunció este domingo el joven galeno Manuel Guerra.

A través de una trasmisión directa en Facebook, Guerra explicó que les habían reclamado a los médicos por participar en el video donde exigieron más recursos para atender pacientes y respeto por el trabajo que realizaban en medio de la compleja situación.

“Fueron citados todos. Están los médicos en el hospital donde cada uno trabaja respectivamente. Yo estoy en mi casa. Hace un rato llamaron por teléfono y hablaron con mi madre. Le preguntaron por mí”, relató el joven, quien explicó que fueron personas sin identificarse y que, al tomar el auricular, ya habían colgado.

“Estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como por arte de magia, y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento. No sé qué puedan estar pasando. Solamente he podido contactar con un estudiante de Medicina y sí están reunidos en la facultad”, dijo.

Guerra también expresó su “total apoyo” a los colegas del gremio. “Que sepan que no están solos, estamos puestos. A mí no me han citado porque trabajo en un hospital municipal, pero de seguro mañana tienen algo preparado”, afirmó.

“No van a seguir intimidándonos. No estamos haciendo nada violento ni incumpliendo ninguna medida sanitaria. No somos ustedes, que el día 5 de agosto convocaron a una marcha nada productiva en pleno pico pandémico. Dejo claros mis principios de querer una Cuba sana. No queremos más muertes, estamos cansados de que se agote el oxígeno y salga el gobierno a culparnos”, sostuvo.

Horas antes, un grupo de estudiantes y médicos cubanos lamentaban la situación en la isla. “Denuncio públicamente que el colapso sanitario de nuestra provincia no se debe al mal trabajo de los médicos y por esta vía exijo los medios de protección y recursos necesarios para que puedan salvar al pueblo cubano”, dijo Natali Ramírez Ibarra, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales”.

El video fue difundido en redes sociales y estados de WhatsApp, y constituía también una respuesta a las críticas del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, quien dijo que la “falta de medicinas es inferior a la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, la dejadez” del personal sanitario.

El doctor Héctor Alejandro Santiesteban Fuente, residente de segundo año de Cirugía del Hospital Provincial "Vladimir Illich Lenin" declaró que la iniciativa, sin precedentes en la historia reciente de Cuba, surgió del gremio médico holguinero sin apoyos ni financiamiento extranjero, una acusación que suele esgrimir habitualmente el régimen de La Habana cuando surgen muestras de inconformidad similares o cuestionamientos al sistema.