Encierran en prisión a dos balseros cubanos repatriados por Estados Unidos

Osmani Iglesias y Ovet Román Foto © Cortesía de familiares

Familiares de dos balseros cubanos repatriados el 9 de agosto por la guardia costera Estados Unidos denuncian que se encuentran detenidos por la Seguridad del Estado de Santa Clara, Villa Clara, y no en un centro de aislamiento para la cuarentena anticovid como establecen los procedimientos para los cubanos interceptados en salidas ilegales del país.

“El pasado lunes la guardia costera de Estados Unidos repatrió a 29 personas desde Florida. Hasta donde yo tengo entendido esas personas no las pueden encarcelar, pero a mi hermano y a mi primo los tienen presos en Santa Clara, sin ningún delito. Solamente ellos se fueron ilegalmente del país”, declaró a CiberCuba uno de los hermanos de los detenidos.

El familiar aseguró que los dos balseros se encuentran en una prisión que le dicen La Pendiente, y que a ellos no les han in formado el motivo de su detención.

“Sus nombres son: Osmani Iglesias y Ovet Román, residentes de Vueltas, provincia Villa Clara. Ellos fueron detenidos el sábado 7 de agosto por la guardia costera y repatriados el lunes 9 de agosto, junto con otro grupo de personas”, detalló, además, a nuestra Redacción.

“Al llegar a Cuba los atendió un coronel del MININT, quien les dijo que cada uno iría hasta sus casas, sin ningún tipo de problemas. Las autoridades en La Habana les asignaron un transporte después de haberles realizado un PCR para el coronavirus, pero al llegar a la provincia de Villa Clara unos agentes de la Seguridad del Estado detuvo el ómnibus donde los trasladaban y se llevaron detenidos”, precisó también.

Igual refiere que junto a otro joven de Caibarién fueron conducidos a la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en Santa Clara “para interrogarlos y supuestamente debían darles la libertad a las 72 horas, cosa que no fue así”.

“Durante todos estos días los familiares han estado llamando para saber de ellos y nadie les dio respuesta hasta hoy 17 de agosto. Les dijeron que mañana se presentaran a las 9:00 a.m. para una visita de 15 minutos, ya que después serían trasladados para la cárcel conocida como La Pendiente”, concluye en su denuncia.

El familiar de los detenidos especificó que ellos fueron repatriados en un grupo de 29 balseros en total, quienes fueron interceptados en cuatro operativos diferentes en las inmediaciones de los Cayos de Florida en la primera semana de agosto.

Insiste en que por salida ilegal no habían detenido a nadie hasta ahora, por lo que no encuentra razón para que su hermano y primo permanezcan presos y que no les hayan informado aún las causas de este encarcelamiento.

De acuerdo con otras repatriaciones, los cubanos al llegar al país son trasladados a un centro de aislamiento para vigilancia anti-covid-19 y luego son regresados a sus territorios y casas para que se reincorporen a la vida social del país.