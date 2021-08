Desde hoy, Leinier Domínguez jugará fortísimo torneo en Estados Unidos

Domínguez (de frente) en una partida reciente ante Caruana. Foto © @STLChessClub

El Gran Maestro estadounidense de origen cubano Leinier Domínguez será uno de los diez concursantes que animarán a partir de hoy la Copa Sinquefeld, torneo que se extenderá hasta el 26 de agosto en San Luis, la capital del ajedrez en Norteamérica.

En la jornada inaugural, el veterano güinero (ELO de 2758) conducirá trebejos negros frente al joven Dariusz Swiercz, el jugador de más bajo coeficiente de la cita con 2655 puntos.

Swiercz, un polaco que desde 2018 representa a la bandera de barras y estrellas, es un prodigio que aprendió a jugar ajedrez a los tres años, y a los catorce ya ostentaba el máximo título que concede la FIDE.

En los otros cotejos de la ronda chocarán Wesley So (USA-2772) vs Shakriyar Mamedyarov (Azerbaiján-2782), Maxime Vachier-Lagrave (Francia-2751) vs Peter Svidler (Rusia-2714), Jeffery Xiong (USA-2710) vs Richard Rapport (Hungría-2763) y Fabiano Caruana (USA-2806) vs Samuel Shankland (USA-2709).

Por cierto, Domínguez no participa en un certamen de la modalidad clásica desde diciembre de 2019, cuando estuvo en la Copa Europea de Clubes.

El calendario contempla cinco fechas competitivas en fila, sucedidas por un día de descanso que preludiará las cuatro jornadas finales. El premio a repartir será de 325 mil dólares, y los duelos se dirimirán a 90 minutos para los primeros 40 movimientos y 30 para el resto del encuentro, con medio minuto de incremento desde el lance inicial.

Esta lid constituye la quinta y última manga del Grand Prix Chess Tour 2021, en cuyo segmento previo (de rápidas y blitz) Domínguez intervino y ocupó la sexta posición.