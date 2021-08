Joven cubano pide ayuda para reparar la casa donde vive junto a su madre, paciente de cáncer

Joven Yoandy palomino en la casa donde vive junto a su madre Foto © Facebook / Yoandy Palomino

El joven cubano Yoandy Palomino mostró a través de imágenes el terrible deterioro de la vivienda que comparte con su madre, una paciente de cáncer, y pidió públicamente cualquier ayuda que les permita reparar el inmueble luego de mucho tiempo de desamparo gubernamental.

En una publicación de Facebook, el joven aseguró que ha pedido numerosas veces asistencia estatal para solucionar el estado de su vivienda, y solo ha recibido evasivas y burocratismo.

“No sé cuánto tiempo llevamos detrás de la gente para que nos ayude. Siempre pasa algo, cuando no falta un papel para los trámites de la casa, hay que ver a fulano o a mengano en otro lugar”.

Palomino indica en su perfil de Facebook que cursa estudios superiores en la Universidad José Martí de Sancti Spíritus, y reside en el poblado de Jatibonico.

“Todo empezó cuando le dije a mi madre 'tengo hambre’, y me miró tristemente y dijo '¿qué vas a comer, si no hay nada? En esas fotos muestro donde viven dos seres humanos: mi madre con 60 años, paciente de oncología, con una hernia desviada y yo”, indicó en su post el joven.

Además, Palomino cuestionó el principio históricamente enarbolado por la Revolución cubana, y suscrito por sus actuales dirigentes, cuando asegura que “nadie quedará desamparado” en el país.

“Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la concientización con los más necesitados? Me duele mucho ver cómo vivo y hasta pena me da que otras personas vengan a visitarme”, aseguró el estudiante espirituano.

Aunque la petición de ayuda involucra a todos aquellos que por voluntad decidan apoyarlos económicamente, Palomino se dirigió al humorista Limay Blanco, uno de los artistas cubanos más activos en el trabajo comunitario.

“Por favor, Limay Blanco, espero te concientices con nosotros. El que me conoce bien sabe que me ha tocado ayudar. Pero ahora soy quien necesita la ayuda”, indica el joven,

Limay Blanco ha conseguido articular una extensa red de ayuda solidaria entre el exilio cubano y la isla a partir de donativos y gestiones que han terminado por beneficiar a numerosas familias necesitadas de viviendas, electrodomésticos, insumos médicos, equipamiento para discapacidades motoras, entre otras demandas.

El propio Palomino es uno de los fundadores del grupo de Facebook “Manos de ayuda”, el cual persigue, al igual que el proyecto de Limay Blanco, “Cristo cambia vidas”, generar una red caritativa para solucionar los problemas más críticos de las familias pobres cubanas.

El pasado 20 de mayo el Ministerio de Justicia de Cuba, conjuntamente con el Ministerio de la Construcción y al de Finanzas y Precios, publicó una serie de resoluciones para abordar el otorgamiento de subsidios a personas naturales que requieran construir o reparar sus viviendas dada una situación crítica.

El caso de Yoandy Palomino y su madre, una paciente oncológica, pudiera reunir las condiciones necesarias para ser considerado como crítico. Según lo establece la nueva ley, Palomino debería recibir un subsidio de entre 188 560 a 133 742 pesos cubanos para acciones constructivas, de acuerdo con lo que estipule una comisión de la Dirección Municipal de Vivienda en Jatibonico.

"Todos los días de este mundo me levanto y lo primero que hago es mirar alrededor y decirme a mí mismo 'yo creo que mi madre se me va a morir y no va a disfrutar su casita'", manifestó en Facebook el joven junto a una serie de fotos de su vivienda que mostraban un panorama desolador.