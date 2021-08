Iraisel sobre su hija a un año y un día de la muerte de El Dany: "Es la sanadora de todo lo quebrado"

Daniela e Iraisel Foto © Instagram / Iraisel

La viuda del reguetonero cubano El Dany dijo que su pequeña hija Daniela, ha sido el motor impulsor para no desmoronarse completamente y mantenerse cuerda luego de haber perdido al amor de su vida de forma tan repentina e inesperada.

"Hace exactamente 1 año y un mes atrás mi mundo se vino cuesta abajo y sin reversa", escribió en redes sociales Iraisel Pintueles, a propósito del aniversario luctuoso del reguetonero.

"Mi hija ha sido el motor de mi vida, y en estos últimos tiempos se ha convertido en el aire de mis días, ella es la sanadora de todo lo quebrado, ella es el sendero que Daniel me dejó, ella es el regalo más grande que me has dado, por ella comprendí que nuestros hijos son nuestros más grandes Maestros y Salvadores", compartió Iraisel.

La joven también agradeció a Dios por darle la fuerza, aunque confesó que cuando falleció Dany "te culpé, te grité y te supliqué por respuestas para mis miles de por qué? Y solo encontré silencio, desesperación y negación".

"Pero a ti te agradezco el sostenerme de pie, te agradezco por mis amigos y mi familia que me alumbraron con su luz cuando mi corazón se quedó en completa oscuridad y desolación, pero siempre tú nos dejas algo por lo que aferrarnos, un sostén, un bastón …", añadió.

"Mi enfoque después de todo este volcán de sucesos no está en que se fue, que perdí, que no está, ahora solo miro en cuánto amor me aportó, cuántas risas me compartió, cuántos recuerdos me dejó, hoy solo quiero espacio en mi corazón para el agradecimiento, decidí que las cosas que no puedo cambiar debo dejarlas ser y agradecer por lo vivido", confesó Iraisel.

Yomil también dedicó unas palabras a su compañero musical y amigo a propósito de la fecha, e hizo su visita habitual a la tumba de El Dany.

"lo único que pido es que sigas descansando en paz que por aquí el tuyo está más fuerte que nunca, te extraño mucho manito y a cada rato sueño contigo que estás aquí más vivo que nunca", escribió Yomil.