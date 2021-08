Yomil pide un decreto que proteja a la mujer del acoso

Yomil Hidalgo Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo dijo que, en lugar de aprobar un decreto para controlar la libertad de expresión en internet e infundir miedo a los cubanos, deberían aprobar uno que proteja a las mujeres del acoso callejero constante al que son sometidas.

"Deberían hacer un decreto donde protejan a la mujer del acoso y los piropos ofensivos que muchas veces les faltan el respeto en la calle", escribió el artista en su nueva cuenta de Twitter, en la que se ha mantenido muy activo desde las protestas del 11 de julio en Cuba.

Su afirmación recibió apoyo de varias mujeres que compartieron sus propias experiencias y opiniones.

"Cuando vivía en Cuba, tendría unos 16 años, un policía me hablaba explícitamente de cómo iba a hacerme sexo oral y otras atrocidades. Eso fue en público y todos los que estaban allí calladitos, cuando decidí decirle que era un cerdo y que yo era menor de edad, dijo que me llevaría por desacato a la autoridad", compartió JudiLez.

"Nadie me defendió, nadie dijo nada", continuó la internauta. "Mi respuesta fue simple mentir diciendo que mi padre era militar e inventando un nombre, enseguida me pidió perdón y me dejó irme. Siete años sin ir a Cuba y no pienso regresar".

"Así mismo, hay mejores maneras de proteger la sociedad cubana y su sistema judicial. Pero ellos prefieren 'proteger' el ciberespacio", escribió otra usuaria.

"En vez de aprobar a la velocidad de la luz lo del decreto 35, deberían aprobar una ley que diga que la mujer puede denunciar a todo hombre que se meta con ella y claro, ganar el juicio, más si eres como yo menor de edad y el hombre un viejo verde", dijo Roxana.

El reguetonero ya había criticado la aprobación del decreto ley 35, y había señalado que, en resumen, era el nuevo CDR cibernético.

El nuevo decreto ha generado gran rechazo y críticas de todo tipo. Además de penalizar la libertad de expresión en todos sus niveles a través de Internet, considera, por ejemplo, que convocar protestas tiene mayor nivel de peligrosidad que el engaño pederasta.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.