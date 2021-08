Ron de maestro cubano gana el oro en uno de los concursos más prestigiosos del mundo

Publicidad Ron 7 Villas Foto © Instagram Spirits and Plus

Un ron creado por el maestro ronero cubano Juan Alberto Álvarez ganó medalla de oro en "The San Francisco World Spirits Competition", uno de los concursos más importantes de bebidas espirituosas en el mundo.

Ron 7 Villas 1511 curiosamente no es cubano, sino español. Es propiedad de la empresa catalana Spirits and Plus, de la cual Álvarez es copropietario, al igual que el empresario Agustí Gómez.

El ron de 40 grados fue fabricado en Les Preses, Girona. Se coronó en abril como el mejor producto en la categoría premium extra añejo, frente a otras 3,800 bebidas concursantes en San Francisco.

El 7 Villas conquistó al jurado del certamen "The San Francisco World Spirits Competition" tras varias jornadas de catas a ciegas que se extendieron durante una semana y en las que degustaron casi 4.000 tipos de licores, rones, ginebras, whiskys, vodkas y tequilas.

La bebida espirituosa premiada se elaboró con variedades de ron envejecido procedentes de la República Dominicana y de Cuba. Estos rones se mezclaron y se sometieron a un período de reposo de tres años en barriles de roble.

El maestro ronero cubano explicó EFE que para este destilado se utilizaron productos totalmente naturales sin azúcares añadidos y barricas de roble blanco americano. Destacó que esos barriles se habían empleado en una etapa de envejecimiento de whiskey de Bourbon.

El precio de 7 Villas ronda los 27 euros. Salió a la venta en marzo de 2020, justo cuando el mundo comenzaba a sufrir la crisis del coronavirus.

Álvarez tiene más de tres décadas de experiencia como maestro ronero. Es graduado de Ingeniería Química y especialista en en el mundo de los alcoholes y sus derivados, entre los que está el ron.

En sus primeros años de vida profesional en Cuba dirigió una empresa productora de alcohol y rones. Luego fue Director Técnico de la compañía cubana Tecnoazúcar que además de la producción azucarera gestiona la de grandes marcas de ron cubano y de alcoholes.

Álvarez también trabajó durante una etapa de su carrera profesional con rones de varios países del mundo como Venezuela, Islas Fiji, Tailandia e islas del Pacífico y el Caribe. Destacó con la marca Relicario en República Dominicana.

"Yo defino el ron como el más joven de los destilados que se añejan, para mí es hijo del brandy y del whisky. Mi objetivo es que el ron sea tan deseado como esos otros destilados", dijo en entrevista a Rumporter en 2017.

En aquel momento le preguntaron sobre el ron en España y su respuesta fue casi premonitoria.

"Va para arriba. El ron tiene que universalizarse más y llegar a los paladares más exigentes. También tiene que ir de la mano de la coctelería, ya que es un producto muy apropiado para mezclar. El ron inevitablemente llegará muy lejos", dijo Álvarez sin saber entonces que un ron suyo formaría parte de ese éxito.