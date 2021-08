Crean hospital de campaña en Holguín para pacientes graves con coronavirus

Hospital de campaña en Holguín para pacientes de Covid-19 Foto © Captura de video / Televisión Cubana

El gobierno de la provincia cubana de Holguín creo un hospital de campaña provisional en la sede universitaria Celia Sánchez Manduley para la recepción de casos graves de Covid-19.

De acuerdo con el doctor Dervis Escobar, director de Servicios Médicos, se habilitaron 264 camas, de las cuales 24 estarán destinadas a pacientes de terapia intermedia y 12 a la Unidad de Cuidados Intensivos, informó la revista matutina de la Televisión Cubana.

En ese centro también trabajan ocho especialistas de la brigada Henry Reeve que se encontraban en Matanzas y fueron enviados para apoyar al personal sanitario de Holguín en medio de una escalada sin precedentes de casos de coronavirus en el territorio.

Esa provincia es una de las más afectadas por el Covid-19 en la isla, con 931 nuevos contagios en la última jornada, según el último parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Al alto contagio se suma el déficit de personal, de medicamentos incluido el oxígeno medicinal, y de insumos para enfrentar la elevada cantidad de pacientes que recurren diariamente a los centros médicos en busca de atención.

La situación alcanzó su punto climático el pasado 13 de agosto, cuando los hospitales de la provincia comenzaron a quedarse sin oxígeno para atender la creciente demanda de pacientes graves con Covid-19.

El gobierno cubano tuvo que reconocer la crisis en varios centros médicos de la isla, y dijo que la falta del vital medicamento obedecía a una rotura en la fábrica productora.

En medio de esa situación, una veintena de médicos del territorio exigió medicinas y mejores condiciones laborales para evitar el deceso de los pacientes, y aunque el régimen ha reportado entre 9 y 10 muertes por coronavirus diarias en Holguín, los reportes de familiares de las víctimas en redes sociales indican que el número podría ser entre 3 y 4 veces mayor.

Un hombre que enterró a su abuelo en el cementerio de Mayabe afirmó que el gobierno había construido fosas comunes y que su abuelo era el enterramiento número 45 del día, pero esa jornada el MINSAP solo reportó 9 decesos asociados al coronavirus.

La víspera una familia cubana denunció la muerte de un anciano en su vivienda por falta de atención médica en Moa.

Los dolientes aseguraron que el sistema de salud pública de Holguín lo dejó morir en su casa, pues no envió a tiempo la ambulancia solicitada por la familia, y esta solo llegó cuando el anciano había fallecido.

Otra denuncia llegada a CiberCuba, también desde Holguín, refiere una situación similar.

Señala que se dan en ese territorio decenas de muertes diarias que no son informadas en el reporte del MINSAP.

"No te imaginas lo que yo he vivido allí en 5 días (en un hospital). Yo tengo un trauma. Estando allí han muerto más de 20 o 25 personas que llegan muertas a ese lugar. Tengo un trauma de ver cómo la gente llega allí y en 2 minutos se muere", dijo una cubana desde esa provincia.

Esta persona aseguró que los médicos no tienen con qué trabajar: "No hay recursos para atender a los pacientes y mueren prácticamente sin poder recibir asistencia", enfatizó.

"Allí no hay recursos de ningún tipo. Los médicos trabajan sin condiciones ninguna, no hay un ventilador, no hay un laringo (laringoscopio instrumento médico), no hay para canalizar venas... ¡Niña eso es de morirse, de morirse!", explicó angustiada.

La situación desesperada no solo se vive en el oriente cubano, también en la capital se dan los mismo problemas. Un joven denunció este jueves la muerte de su abuelo en casa por coronavirus. El anciano no recibió tratamiento con oxígeno porque no había, pero después de muerto tampoco había sarcófagos para darle sepultura.