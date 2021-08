Leinier Domínguez contra la amenaza húngara, esta tarde

Foto © @CCSCATL

El talentosísimo ajedrecista húngaro Richard Rapport será rival esta tarde del cubanoamericano Leinier Domínguez, durante la séptima y antepenúltima ronda de la Copa Sinquefield 2021, que se efectúa en su sede habitual de Saint Louis, Missouri.

De 25 años, Rapport alcanzó el máximo título de la FIDE poco antes de cumplir 14 y ahora mismo ocupa la undécima plaza del escalafón mundial con ELO de 2763, superior en cinco puntos al del Ídolo de Güines.

El duelo personal entre ambos marcha favorable a Domínguez (+1=3-0), aunque justo es consignar que dicho triunfo se produjo en 2014, cuando Rapport aún tenía categoría juvenil. Por cierto, en ese enfrentamiento el criollo llevó las piezas negras, las mismas que conducirá este martes.

Ahora mismo, el mejor trebejista nacido en Cuba desde Capablanca lidera el torneo con cuatro puntos, idéntica cosecha a las del norteamericano Wesley So y el francés Maxime Vachier-Lagrave. A media raya se ubica el también estadounidense Fabiano Caruana, y entonces, con tres unidades per cápita, hay un trío donde militan el propio Rapport, el azerí Shakhriyar Mamedyarov y el local Jeffery Xiong.

La clasificación del evento la completan Samuel Shankland (USA-2,5), Peter Svidler (Rusia-1,5) y Dariusz Swiercz (USA-1,5).

Los otros cotejos de la jornada de hoy serán a base de Mamedyarov vs Caruana, Svidler vs Swiercz, So vs Shankland y Vachier-Lagrave vs Xiong.