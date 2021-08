Camila Cabello sobre la salud mental: “No somos robots y nuestros cerebros no son computadoras”

Camila Cabello Foto © Instagram / Camila Cabello

La cantante cubanoamericana Camila Cabello confesó haber aprendido varias lecciones durante el año y medio de pandemia que aún sufre el planeta, una de ellas: la importancia del descanso.

En un extenso post de Instagram, la joven cantante relató algunos detalles de su vida antes del coronavirus, revelando cómo la presión laboral la afectaba durante los descansos al punto de “sentirse culpable”.

“Antes, literalmente, no tenía más remedio que detenerme y quedarme quieta, no sabía qué era el equilibrio entre el trabajo y la vida. Me sentí culpable durante los días libres porque sentía que no estaba siendo productiva”, confesó la intérprete de Havana.

Una vez instalada la pandemia, y ante la parálisis que significó para casi todo el planeta, la joven se vio obligada a descansar, a tomarse un tiempo lejos de los espectáculos y la creación, y dedicarse entonces a sí misma, a sanar esa área emocional desgastada por el estrés.

“Comencé a ver cómo después de descansar durante ese período, cultivar nuevos pasatiempos, priorizar mi salud mental, mis amistades y relaciones, hacer tiempo para hacer ejercicios y también disfrutar de la pereza nuevamente, comencé a sentirme naturalmente inspirada, apasionada y mucho más creativa”, detalló la cantante.

Dentro de las lecciones aprendidas por la joven, según asegura en su post, está la de no culparse a uno mismo por descansar.

“Hoy en día nunca me siento culpable por tomarme un tiempo libre porque sé que sin descanso, y tiempo para la alegría, la pereza y el juego, me sentiré agotada, estresada, triste y exhausta, y no podré hacer el trabajo”.

Hacia el final de su post, la joven diserta sobre el ritmo laboral de las sociedades modernas y el poco tiempo que se dedica al ocio, al descanso, o al tratamiento de la salud mental en función de cumplir términos de productividad, ganancias.

“Es una cultura que usa el cansancio y los negocios como una insignia de honor. La cultura constantemente nos hace sentir que no hacemos lo suficiente, pero no olviden que el descanso es necesario y sagrado”.

Acerca de la necesidad de replantear los ritmos de producción y las sobrecargas laborales, la joven propone crear un nuevo sistema más humanizado.

“Al regresar a la "nueva normalidad", inculquemos valores en nuestros entornos de trabajo que prioricen al individuo de una manera holística. No somos robots y nuestros cerebros no son computadoras. Las estructuras sociales del trabajo y cómo se relaciona con la salud mental de un individuo necesitan una mejora”.

Camila Cabello ha sido una de las voces más activas en la defensa de derechos humanos del pueblo cubano, así como en la condena de la represión tras los sucesos del 11J. En varias presentaciones ha vestido camisetas con las frases “S.O.S Cuba” y “Patria y Vida”, y ha acompañado a artistas de la diáspora cubana en sus campañas por la democratización de Cuba.

