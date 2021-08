Yory Gómez recuerda a la actriz cubana Adria Santana a 73 años de su nacimiento

Yory Gómez (I) y Adria Santana (D) Foto © Instagram / Yory Gómez Oficial - Cuban Theater Digital Archive

La actriz y cantante cubana Yory Gómez recordó a Adria Santana en el aniversario 73 de su nacimiento y lo hizo con un emotivo mensaje que dedicó a quien consideró su familia y amiga.

"Seguramente te verías igual de linda y auténtica, recuerdo siempre tus palabras y tus consejos", escribió Gómez en su cuenta de Instagram para homenajear a la actriz de teatro, cine y televisión de Cuba.

Compartió el mensaje con un fragmento del programa "Con dos que se quieran", de Amaury Pérez Vidal, que se estrenó un año antes de que se anunciara la muerte de Santana.

"Siempre digo que antes de ser mi suegra, fuiste mi amiga y confidente, gracias por quererme siempre y por aprobar siempre mi unión con Osamu Menéndez, todos extrañamos tu risa, tus palabras", agregó.

El fragmento de la entrevista en la que participó Adria Santana, habló de su familia y lo agradecida que se sentía de estar rodeada de todas esas personas que la apoyaron en su carrera.

"Vivo en el país que me tocó por la libreta, pero no me importa, lo quiero, y entonces yo digo ¿qué más se le puede pedir a la vida?", dijo la actriz ante las cámaras de la televisión.

Adria Santana (Las Tunas, 1948) debutó en el grupo Teatro Estudio bajo la tutela de Raquel y Vicente Revuelta y en el repertorio interpretó obras como Vagos rumores, Santa Camila de La Habana Vieja, Contigo pan y cebolla, entre otros.

En septiembre de 2011 falleció a la edad de 63 años, víctima de un cáncer, dejando un legado en el arte dramático de Cuba, donde trabajó con otros teatristas y dramaturgos como Abelardo Estorino, Héctor Quintero y Armando Suárez del Villar.

En el cine y la televisión también interpretó personajes con un estilo muy personal y una elevada fuerza dramática, lo cual le permitió ganarse el afecto de su público.

Fue reconocida en 1997 con el Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculo de Nueva York por su personaje de Greta, en "Las penas saben nadar" del dramaturgo Abelardo Estorino en el Festival Internacional del monólogo de Miami, Florida, en 2001.

Yory Gómez es pareja del músico Osamu Menéndez, hijo de Adria, y el guitarrista Pablo Menéndez, y comparten no solo la vida sentimental sino profesional en diferentes proyectos musicales y de televisión en el sur de Florida.

