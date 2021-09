Banco Popular de Ahorro de Cuba denuncia suplantación de identidad

Banco Popular de Ahorro en Cuba Foto © Facebook/ Banco Popular de Ahorro Cuba

El Banco Popular de Ahorro (BPA) de Cuba denuncia suplantación de identidad ante sus clientes en la isla, al detectar prácticas de phishing a través de mensajes de textos (SMS) y mensajería instantánea en WhatsApp, en los que el emisor se hizo pasar por esa entidad bancaria.

“Recientemente hemos detectado acciones de phishing contra el Banco Popular de Ahorro, suplantando nuestra identidad corporativa, creando falsas y erróneas expectativas en clientes”, alerta este miércoles una nota informativa del BPA en su perfil institucional de Facebook.

La nota explica que phishing es un sencillo método de ciberataque, con el cual los ejecutores del delito se apropian de información confidencial de las personas, al prometer recompensas en nombre de una institución de confianza.

Igual avisó que “ante cualquier mensaje sospechoso todos los receptores deben estar alertas, y como acción inmediata no aporten ningún dato sensible que pueda afectar sus saldos monetarios o telefónicos”.

También pidió, además, que los afectados “contacten de inmediato con nuestra institución por los distintos canales de comunicación, ya sea en redes sociales, correo electrónico, así como por la vía telefónica”.

La nota apuntó “que estos hechos forman parte de las campañas mediáticas que han venido incrementándose especialmente en los meses más recientes contra Cuba, en las cuales se han puesto en práctica acciones para desacreditar al gobierno y a sus instituciones”.

No obstaste, el phishing es una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de Internet y que se ha detectado en todo el mundo.

Es un tipo de fraude en las telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus víctimas.

Es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información personal confidencial, aclara el sitio web de Avast, una de las empresas de seguridad más grandes del mundo, y que utiliza tecnologías de última generación para hacer frente a los ciberataques en tiempo real.

Igual explica que phishing es una combinación de palabras que significa pesca (“fishing”, en inglés, con la misma pronunciación que “phishing”) con un cebo atractivo para ver si alguna víctima pica en el vasto “océano” de los usuarios de Internet.

Las letras ph de «phishing» proceden de una afición de mediados del siglo XX, el llamado «phone phreaking», que consistía en experimentar con las redes de telecomunicaciones para averiguar su funcionamiento: Phreaking + fishing = phishing.

La nota informativa del BPA aunque denuncia esta práctica no sugiere a sus clientes conocidas acciones que muchos bancos en el mundo explican a sus usuarios para que no sean víctimas de estos ciberdelincuentes, como la de no abrir ni contestar correos electrónicos ni mensajes de remitentes desconocidos, mover el cursor por encima del mensaje para ver si aparecen links a páginas dudosas, no abrir archivos de remitentes dudosos, leer con atención el dominio de remitente, muchos traen errores ortográficos, entre otras acciones.