Conmmoción en las redes por el fallecimiento de joven doctora cubana

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias de usuarios cubanos que comentaron este sábado la noticia del fallecimiento de la joven doctora Lianet Pérez, quien realizaba su primer año de residencia en la especialidad de cirugía pediátrica.

“Hoy nuestra comunidad #LaMitocondria, está de luto por la pérdida de una joven y brillante R1 de Cirugía Pediátrica, la Dra. Lianet. Por tal motivo no habrá contenido. EPD”, tuiteó la cuenta oficial de la autodenominada “comunidad y sociedad de amplio espectro La Mitocondria”.

Por su parte, la página oficial de Facebook de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de Diez de Octubre, también reflejó la triste noticia del fallecimiento de una doctora tan joven.

“En el día de ayer falleció una compañera nuestra, la Dra. Lianet Pérez. Que toda la luz del mundo ilumine tu espíritu, que en el otro mundo sabremos que serás la gran persona que fuiste en este. Toda Ciencias Médicas te extrañará siempre, te llevaremos en cada paso del camino, recordando tu esfuerzo. Descansa en paz”, afirmó el mensaje de la UJC.

Hasta el momento no han sido informadas las causas del deceso de la joven.

“¡Qué tristeza! Más médicos jóvenes siguen perdiendo la vida en este macabro gobierno", expresó uno de los usuarios en Twitter.

“Ayer perdimos a alguien que pudo haber sido una de las mejores doctoras de nuestra generación. Perdimos a una amiga con la sonrisa más bella de todas, la persona más hermosa, sincera e inteligente de la Facultad Victoria de Girón. Descansa en paz, Dra Lianet. Gracias por tanto”, tuiteó la cuenta identificada como La Mitocondria, que recibió más de 170 comentarios de condolencias.

“No creo que jamás conozca a otra amiga como ella. Seis años de amistad sincera, en los que siempre recordaré su risa, espontaneidad, carácter fuerte, dulzura y fuerza para seguir adelante. Por ella estoy a punto de terminar esta carrera, por ella es que voy a luchar para ser mejor médico”, compartió una de sus colegas de la Facultad de Medicina. Mientras otra aseguró: “Es de mi facultad. Título de Oro y un recorrido de 5 puntos. Triste, la verdad”.

“EPD Lianet. No la conocí personalmente pero sí a través de mi mejor amiga y sé que perdimos a una excelente persona. Espero que estés en paz allá donde estés, Lianet”, expresó el usuario Interno David. Su mensaje fue respondido por una colega: “Ella era de las mejores amigas que pude tener. Hemos perdido a una gran persona y probablemente a una de las mejores doctoras de este tiempo”.

"Yo disfruté a Lianet poquito tiempo... Hizo su internado vertical en mi servicio y desde el primer día pude darme cuenta de la gran cirujana que iba a ser... He llorado mucho su pérdida y creo que no hay quien la haya conocido y no se sienta triste de saber que ya no está", dijo una doctora que la conoció.