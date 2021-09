Emotiva felicitación de Shakira a su padre por su 90 cumpleaños: "Has iluminado mi camino"

Shakira junto a su padre, William Mebarak, y a su madre, Nidia del Carmen Ripoll Foto © Instagram/Shakira

Shakira compartió este martes una emotiva felicitación a su padre, William Mebarak, que este 7 de septiembre cumple 90 años.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, escribió la barranquillera en la primera parte de una publicación en Instagram.

“Eres mi inspiración, mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. ¡Felices 90 años espectacularmente vividos! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, concluyó la cantante colombiana su emotivo texto, que acompañó de una hermosa foto de ella junto a sus padres.

La publicación, que en apenas una hora sobrepasó los 305 mil “me gusta” ha generado cientos de comentarios de los seguidores de la artista, que han elogiado el sentimiento filial de la popular cantante.

Shakira nunca ha ocultado la especial devoción que siente hacia su padre, al que en varias ocasiones ha felicitado por su cumpleaños de manera muy especial.

En septiembre en 2018, durante su último concierto de la gira El Dorado World Tour, Shakira tuvo un bonito detalle con su padre en pleno concierto en California.

En esa ocasión, durante su actuación, la intérprete sorprendió a su progenitor que se encontraba entre el público junto a Gerard Piqué y a sus hijos, Milan y Sasha, y aprovechó para dedicarle unas cariñosas palabras y cantarle, junto todos los asistentes al concierto, el "Cumpleaños Feliz".

Otra celebración especial fue en 2011, cuando durante la gala en la que la artista fue homenajeada como "Persona del Año" por la Academia Latina de Grabación, la colombiana cogió el micrófono y le dedicó una canción a su padre, gesto seguido de un emotivo abrazo.

Nacida el 2 de febrero de 1977 en el Caribe colombiano, Shakira es hija Nidia del Carmen Ripoll Torrado (de ascendencia española e italiana) y de William Mebarak de ascendencia libanesa.

La familia paterna de Shakira, que emigró a EE.UU y luego a Colombia, es de la zona Zahlé, capital del valle oriental de la Bekaa, al sureste del Líbano.

En el 2003 Shakira visitó el Líbano con su padre y descubrieron que tenían una herencia familiar en Zhale, la mayor ciudad cristiana en el Valle de la Bekaa.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.