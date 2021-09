Díaz-Canel agradece al Papa sus buenos deseos hacia los cubanos dondequiera que estén y llueven las críticas

Miguel Díaz-Canel y el Papa Francisco. Foto © Cubadebate / Wikimedia Commons

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel agradeció este miércoles al Papa Francisco “por sus buenos deseos hacia los cubanos dondequiera que estén”, provocando las críticas de varios usuarios en Twitter.

“Contamos con todos los que aman a Cuba para salir de la difícil situación que atravesamos con la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo”, agregó Díaz-Canel en la mencionada red social.

Las palabras del mandatario respondieron a un tuit del Papa en ocasión del día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

“Hoy quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que dondequiera que haya un cubano, experimente la ternura de María, y que Ella los conduzca a todos hacia Cristo, el Salvador”, dijo el sumo pontífice.

Sin embargo, el mensaje de tono aglutinador de Díaz-Canel no fue bien acogido por los usuarios cubanos de Twitter. “Usted no representa a Cuba, no fue elegido por el pueblo. No hable por nosotros porque no nos representa, usted solo representa el Partido Comunista que no quiere salir del poder y para eso sacrifican nuestros derechos humanos”, dijo uno de ellos.

“Hay una diferencia grande entre el mensaje del Papa y el suyo. Usted persiste en dividir. Tratando de hacer ver que los que no piensan como usted no aman a Cuba. Por eso se ha ganado el calificativo que tiene sin….”, señaló otro.

“"Dondequiera que estén", como si yo (como millones de cubanos) no estuviera a miles de kilómetros de mi familia por culpa de la dictadura que ahora tú "lideras". No tienes perdón de Dios ni de nadie, no lo intentes más”, señaló otro.

Algunos incluso le recuerdan al gobernante la persecución y hostigamiento que sufrieron los religiosos en Cuba por parte del castrismo. “Oye, pero de verdad que ustedes tienen la cara durísima, ¿todos los cubanos que quieren Cuba donde quieran que estén? mira a los cubanos de adentro los están matando y a los de afuera a muchos no los dejan entrar a Cuba o salir si entras”, dijo otro internauta.

“Usted no ama a Cuba, si la amara se apartaría del camino y la dejara libre”, expresó la activista cubana Iliana Hernández. En horas más tempranas, Díaz-Canel agradeció las plegarias que ha rezado el pueblo cubano a la Virgen del Cobre y a la de Regla por la prosperidad y salud del país.

La publicación recibió igualmente numerosas muestras de rechazo de personas recalcando que, entre sus ruegos a la Virgen, está el de que se acabe la dictadura comunista en Cuba y se instaure la democracia en la nación antillana.