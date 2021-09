La Diosa: Mis hijos no se vacunan, yo decido por ellos

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya -más conocida como La Diosa- advirtió que sus hijos no se vacunarán con Soberana 02, el candidato vacunal cubano contra el coronavirus que la pasada semana recibió autorización oficial para su aplicación en niños y adolescentes entre 2 y 18 años.

“Y me llamaron de la escuela de mi hijo para una reunión. No son tiempos de reunión, dicen que hablarán de la vacuna. Mis hijos no se vacunan”, escribió la cantante en Instagram.

“Yo decido por mis hijos, ahí mando yo”, sentenció la artista, que se manifestó conforme con las teleclases como forma de reiniciar el curso escolar, pero “hasta ahí”, y reclamó que es momento de ponerse serios.

La Diosa -cuya madre falleció hace unos días- en abril ya había manifestado desconfianza hacia los candidatos vacunales cubanos que se estaban probando en la población.

Autorización de Uso de Emergencia de Soberana 02 para población pediátrica en Cuba

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) emitió una Autorización de Uso en Emergencia (AUE) de la vacuna cubana Soberana 02, desarrollada por el Instituto Finlay de Vacunas, para que se aplique en la población con edades comprendidas entre los dos y los 18 años.

“Esta aprobación está sustentada sobre la base de los resultados de los ensayos clínicos realizados, que evaluó la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna, aplicada con un esquema de dos dosis en población pediátrica (3 a 18 años)”, aseguró el CECMED en un comunicado.

Según ese organismo regulador, las pruebas aportadas por los ensayos clínicos -iniciados en junio- están “conforme a lo dispuesto en las regulaciones y disposiciones vigentes”, y quedó demostrado que “cumple con los requisitos exigidos en cuanto a calidad, seguridad e inmunogenicidad para este grupo poblacional”.

A los menores de edad se les aplicarán también tres dosis, igual que a los adultos. El proceso comenzará por los estudiantes preuniversitarios y luego se irá extendido de forma paulatina por las enseñanzas secundarias y primarias. El objetivo es que tras vacunarse los estudiantes, se incorporen al curso escolar de forma presencial.

La decisión ha generado polémica y dudas entre quienes estiman que es precipitado iniciar la vacunación en unas franjas de edad en las que no está siendo vacunada la población pediátrica en otros países, con vacunas que sí están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pfizer o Moderna, que aprueban su uso a partir de los 12 años. Estas dos compañías anunciaron a finales de julio que incluyeron a niños entre 5 y 11 años en sus ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus, aunque oficialmente su uso está aprobado solo a partir de 12 años.

Esta semana, autoridades de salud chilenas aprobaron el uso de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19 para niños de 6 años en adelante.

Autoridades sanitarias cubanas creen que la vacunación de niños y adolescentes podría contribuir a frenar las elevadas cifras de pacientes menores de 18 años en el país. Esta semana el doctor Francisco Durán García explicó en conferencia de prensa que en los últimos 15 días la cifra de pacientes pediátricos suma 24,936 casos, varios de ellos reportados de gravedad o en estado crítico.

