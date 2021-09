Arrestan a un cubano en Hialeah por robar y chocar una camioneta

Un joven cubano de 24 años, Cristian Olano Sánchez, compareció en la corte de Miami-Dade acusado robar y chocar una camioneta en Hialeah y de intentar huir de la escena.

Agentes de la policía del condado atendieron a una llamada en la mañana del martes que reportaba el robo de una camioneta Dodge Ram de color gris y modelo del 2019.

Una vez ubicado el vehículo, comenzó la persecución a Olano, quien continuó conduciendo a toda velocidad por la senda norte de la calle 68 del oeste de Hialeah, donde incluso estuvo a punto de atropellar a un peatón, según revelan medios locales citando fuentes policiales.

Una vez que el joven cubano llegó a la intersección de la calle 72 y la 19 Court, del oeste de Hialeah, hizo un giro a la derecha que le hizo perder el control del vehículo y chocó de frente contra un camión.

Tras el impacto, Sánchez Olano se bajó de la camioneta e intentó escapar de la escena, pero fue capturado de inmediato por la policía, que le incautó cinco gramos de marihuana durante el arresto.

Un vídeo, captado por una cámara de vigilancia de un negocio del área, registró el fuerte impacto de la camioneta robada.

“Simplemente venía normal y se viene una camioneta en frente de mí: No pude hacer nada, no tenía otro escape que irse contra mí. No hay tiempo ni para el temor, es una fracción de segundo. Absolutamente nada, cerrar los ojos y agárrame del volante”, dijo Alfredo López, el conductor afectado, en declaraciones a Telemundo 51.

López fue atendido en la escena por los bomberos tras sufrir lesiones leves.

La jueza Mindy S. Glazer le impuso una fianza de 6,000 dólares a Cristian Olano Sánchez, que al cierre de esta nota permanece detenido en la cárcel del condado.