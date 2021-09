Karol G incendia Instagram enseñando de más en atrevidas fotos

Karol G Foto © Instagram / Karol G

Karol G ha sacudido Instagram con su última publicación, compuesta por dos imágenes en las que desafía la censura de la red social y con las que la artista de treinta años ha vuelto a ganarse los títulos de diva, o directamente diosa, como otros de sus seguidores la llaman.

La estrella urbana no tiene miedo a lo que puedan pensar los demás y así lo demuestra en sus nuevas fotos, donde deja ver parte de uno de sus pechos, algo que a muchas otras mujeres les ha costado mantener sin que la red social les elimine el contenido...

Y es que Instagram tiene una política muy estricta con todo lo relacionado con los pezones de las mujeres. Una censura que (hasta el momento) ha burlado la Bichota con estas instantáneas en las que ha sido sutil a la hora de mostrar esta parte de su anatomía.

Las fotografías están echando fuego en la red social y en apenas unas horas superan los 3,3 millones de interacciones y... ¡subiendo como la espuma!

A pesar de los cientos de halagos que está recibiendo la intérprete de "El Barco", entre los comentarios del post no han faltado aquellos usuarios escandalizados que no entienden por qué tiene que enseñar de más y así se lo han expresado en diferentes mensajes.

"Eres hermosa y talentosa. Lo que no entiendo es por que ahora tienen que mostrar todo", "Veo una joven con mucho talento desesperada, tienes mucha fama y dinero, no veo la necesidad de empezar a distribuir tu cuerpo para generar tráfico", "No es necesario que muestres más de lo que debes, tú brillas con luz propia", "Con media teta de fuera... qué manera de cuidar tu integridad" o "No entiendo porque tienes que tomarte estas fotos, no tienes que hacer lo que hacen otras para hacerse notar", son algunas de las críticas que se leen.

Aunque Karol G no se ha pronunciado directamente acerca de estos comentarios que está recibiendo, poco después de compartir estas instantáneas publicó el siguiente tweet: "Hágame el amor no la guerra". Una frase con la que manda un claro mensaje a sus seguidores: más tolerancia y respeto y menos ataques.

Pero no todo han sido críticas para la cantante de Medellín y en el tablón encontramos los comentarios de algunos defensores que se preguntan: "¿Los escandalizados en serio nunca han visto ni un pedacito de teta?"

