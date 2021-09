Karol G triunfa con un sexy look en la Billboard Latin Music Week de Miami

Karol G Foto © Instagram / Karol G

Karol G se encuentra en un gran momento, y se nota por la buena vibra que transmite en cada una de sus apariciones.

Este mismo miércoles, la Bichota aparecía en un evento de la Billboard Latin Music Week de Miami que se celebra en la Ciudad del Sol con motivo de los Premios Billboard Latinos 2021, que tendrán lugar este mismo jueves 23 de septiembre en el Watsco Center .

La cantante colombiana asistió a uno de los eventos con un look que está triunfando en las redes sociales y que seguro inspirará a más de una para sus estilismos de esta temporada.

En las imágenes que le tomaron a la intérprete este miércoles podemos ver que lució una falda asimétrica de cuero negro y un top ajustado del mismo color de manga larga pero con una rotura en una de las mangas y encima del escote. Un detalle que le da un toque sexy al estilismo.

Este conjunto lo terminó de rematar con complementos plateados: unas sandalias con tacón, un mini bolso y una cadena en su cuello. Un contraste perfecto con su característica melena azul, que se ha convertido en un sello de identidad más para la intérprete de "Tusa".

Este look lo llevó la artista de 30 años apenas unas horas después de estrenar su nuevo sencillo, "Sejodioto", una canción dedicada a la soltería y en cuyo videoclip hizo un desfile de ardientes looks. ¿No lo has visto todavía? ¡No esperes más!

Ante esto solo nos queda esperar para ver con qué look sorprenderá Karol G en la alfombra roja de los Premios Billboard Latinos. ¡Qué ganas!

