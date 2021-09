La Diosa derrocha sentimiento en el videoclip de "Amor eterno" junto al niño Arlys Daniel

La Diosa y el niño Foto © Arlys Daniel

La cantante cubana La Diosa estrenó este viernes el videoclip de su versión de Amor eterno, junto al niño Arlys Daniel, una experiencia inigualable para ambos y un derroche de sentimiento que ha conmovido hasta las lágrimas a sus seguidores.

En el videoclip, filmado en La Habana y dirigido por Marlon Cruz y Yoa, La Diosa aparece vestida con el traje de novia que usó en su boda con Rey El Mago, y el niño vestido con un traje blanco. La cantante explicó en una directa que la luz de fondo que aparece en el video simboliza la presencia de los fallecidos.

La combinación de las voces de ambos, la conexión especial que lograron y el contenido de la canción caló hondo en el sentimiento de muchísimos seguidores de la cantante, que le compartieron sus experiencias a través de un live que hizo en su cuenta de Instagram poco después del estreno.

"Un día como hoy yo perdí a mi hermana mayor en un accidente. Y esa canción acabó conmigo porque es un himno al amor y lo hiciste espectacular" confesó Gladys, una seguidora de La Diosa desde Naples.

"Ese es mi tema desde que yo perdí a mi abuela hace 11 años, y te quedaste vacía", le dijo otra.

"Queremos decirte desde Vietnam que en ese video tú resumes a la perfección el dolor de una pérdida y el dolor que sentimos los cubanos al estar lejos de nuestras familias".

Varios fans de la cantante le agradecieron también por ayudar al niño a cumplir su sueño.

La Diosa / Instagram

"Cuando yo le prometí al niño grabar ese tema, a mí no me pasaba ni por la cabeza el fallecimiento de mi mamá. Ese era un tema que yo había estado evitando porque me recordaba a mi papá, pero se lo prometí al niño y lo tenía que hacer", dijo La Diosa en la directa.

La cantante reveló que intentó grabar el tema tres veces y no podía, "la última vez fue que me salió, pero entraba en llanto frente al micrófono, se me trancaba la garganta".

Amor eterno es una canción que el fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel escribió inspirado en la muerte de su madre en 1974. El tema fue lanzado al mercado musical diez años después, en la voz de la española Rocío Dúrcal. Desde entonces el tema ha sido multiversionado y es un himno al amor y la pérdida de un ser querido.

