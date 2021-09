Camila Cabello pide la libertad de Cuba y grita "Patria y Vida" en los Latin Billboard 2021

Camila Cabello en los Latin Billboard 2021 Foto © Youtube / Telemundo Entretenimiento

Camila Cabello fue la encargada de dar inicio a los Premios Latin Billboard 2021 con una espectacular actuación de su "Don't go yet" en la que acabó mandando un potente mensaje a su pueblo cubano y gritando "Patria y Vida".

La cantante cubana fue una de las estrellas de la música que se subieron a la tarima el escenario del Watsco Center de Miami este 23 de septiembre durante los premios Latin Billboard, una oportunidad que no desaprovechó para mandar un mensaje al pueblo cubano.

Casi al finalizar la espectacular actuación, se podía escuchar al coro decir "Patria y Vida" mientras que la artista de 24 años cantaba. Todo para que al terminar, Camila le dedicase unas palabras a su pueblo cubano para pedir una vez más su libertad.

"Para mi gente que sufre, pero que ya no calla. Para mi gente bella, y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Que ya no gritemos Patria y Muerte, sino Patria y Vida", sentenció Camila Cabello, haciendo referencia al himno musical de Gente de Zona, Yotuel Romero, Maykel Osorbo, El Funky y Descemer Bueno.

Durante los últimos meses, la cantante nacida en Cojímar (Cuba) ha aprovechado su visibilidad y se ha volcado con la situación de Cuba al pedir su libertad en diferentes eventos y programas a los que ha asistido.

Durante los Premios Juventud 2021, que se celebraron en julio, Camila Cabello intervino para presentar la actuación de "Patria y Vida" de los artistas Gente de Zona y Yotuel Romero.

Durante su discurso mandó un potente mensaje para apoyar a todos los cubanos que salieron a la calle el 11J para pedir libertad para Cuba.

"Libertad, divina libertad. Hoy me siento muy orgullosa de ser cubana y aún más de los jóvenes cubanos, que han salido a las calles y que están liderando un cambio. A pesar de la represión y a pesar del miedo, todos luchando por la libertad. Unamos nuestra voz a la de ellos", dijo la intérprete de "Havana" con una camiseta en la que se leía el reclamo "S.O.S Cuba y Patria y Vida".

