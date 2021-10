La razón por la que El Chacal no ha sacado música nueva

El Chacal Foto © Instagram / Chacal

Presionado por sus fans, El Chacal explicó este viernes las causas de su silencio en la música en los últimos meses: el popular cantante ha decidido hacer una breve pausa en su carrera para disfrutar a plenitud de la paternidad.

El nacimiento de su primer hijo, Milán, ha llenado de nuevas expectativas al representante de música urbana, quien no quiere perderse ni un solo instante de los primeros meses de su bebé.

"Para los que me preguntan por qué no he sacado música nueva o qué pasa con El Chacal. Pues sencillo, estoy disfrutando lo que es ser padre, porque cada vez que mi hijo me mira así no se compara con nada. Te amo bebé", afirmó el artista en su perfil de Instagram.

El músico también posteó una adorable fotografía de Milán, a quien incluso dedicó una emotiva canción antes de que naciera.

El tema, titulado "Amén", se estrenó justo antes de su nacimiento y fue seleccionado por la revista Billboard como una de las "canciones edificantes" de la música latina.

Chacal se ha mantenido un poco alejado de los escenarios desde el nacimiento del pequeño, lo que había llamado la atención de sus fans, acostumbrados a los frecuentes estrenos del artista.

Este viernes se estrenará la canción "A mi manera", en el que intervienen Chacal, Jacob Forever, Gente de Zona, Los 4, El Micha, El Chulo, Baby Lores, Eddy K y Dale Pututi.

El cantante de música urbana adelantó que la canción es un desahogo, y que quedará en la historia del género en Cuba.

El tema será incluido en el álbum Epicentro, álbum que reúne a la plana mayor del reguetón cubano y en el que colaboran todos los artistas mencionados.

Por lo pronto, al margen de este proyecto, El Chacal y su esposa, Leidy, continuarán disfrutando de su pequeño "Chacalito".

