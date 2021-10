Bruno Rodríguez dice en Estados Unidos que en Cuba no hay hambre

Pobreza en Cuba (I) y Bruno Rodríguez (D) Foto © Cibercuba / Captura de pantalla

Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República de Cuba, negó que en la isla haya hambre y personas viviendo en pobreza extrema.

La periodista de MSNBC Andrea Mitchell entrevistó al canciller cubano en Estados Unidos, que se encuentra en ese país tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en representación del régimen de La Habana.

Tras culpar de los problemas de Cuba a la crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas por la Administración estadounidense, Rodríguez Parrilla aseguró que las protestas del 11J no tienen el mismo contexto social que en los países del tercer mundo.

"No tenemos hambre, no tenemos pobreza extrema, no hay desempleo sin una protección social", aseveró el representante del castrismo ante las cámaras de la televisión estadounidense.

Mitchell le preguntó por los detenidos durante las protestas del 11J y la violencia que se registró durante las manifestaciones, a lo que el canciller cubano respondió primero que los alborotadores y quienes violaron las leyes de la isla deberán cumplir por sus delitos, mientras que acusó a los medios no oficialistas de exagerar la situación con respecto a la respuesta del régimen contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente.

"Podría decir que la mayoría de las protestas no fueron pacíficas, hubo disturbios, violencia y vandalismo", aseveró el canciller de la isla.

En el diálogo con la prensa estadounidense, Rodríguez parrilla negó que Cuba rechazara la pertenencia al programa COVAX, que facilitó el acceso a vacunas contra el coronavirus en el continente Latinoamericano, y aseguró que su gobierno apostó por la calidad de los científicos de la isla y la eficacia de sus candidatos vacunales, aunque no mencionó que la OMS aún no ha dado el visto bueno para que sean aceptadas en la comunidad internacional.

Esta declaración ocurre un día después que el mismo canciller desmintiera públicamente a Biden sobre las intenciones de Estados Unidos a facilitar dosis de la vacuna Pfizer al pueblo de la isla.

"El gobierno de EE. UU. no ha ofrecido vacunas a Cuba, ni nada, para el enfrentamiento a la pandemia", escribió en Twitter poco antes de publicarse la entrevista con MSNBC.

Así mismo, atacó al presidente Joe Biden por retrasar la adopción de medidas que permitan al régimen de La Habana restablecer relaciones con Estados Unidos, similar a lo que ocurrió durante la era Obama.

"Es una lástima que el presidente Biden no pueda implementar su política hacia Cuba, creo que podría ser completamente diferente a la anterior", aseguró.

Sin usar la palabra bloqueo o embargo, Bruno Rodríguez Parrilla consideró que las sanciones económicas de la Casa Blanca contra el gobierno comunista eran crueles, fundamentalmente las que implementó Donald Trump durante el 2020.

Las palabras del canciller cubano ocurren luego que La Habana intentara defender ante las Naciones Unidas el desarrollo de reformas económicas que permitan salir de la crisis que vive el país desde hace años, pero que en los últimos meses se agudizó debido a la toma de decisiones como la llamada Tarea Ordenamiento o la implementación de medidas restrictivas a los derechos de los ciudadanos.

Ante el organismo internacional, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que su gobierno garantiza a los cubanos 19 productos alimenticios a través de la libreta de racionamiento, un método cuestionado por opositores y activistas porque se trataría de una de las principales formas que tiene el gobierno para generar dependencia en la población.

Sin embargo, puertas adentro el propio presidente cubano reconoció la existencia de pobreza en Cuba y la brecha social que existe en muchos sectores de la población, sin que se ofrecieran soluciones concretas o medidas dirigidas a su erradicación.

Expertos en economía aseguran que se trata solo de una farsa para desviar la atención, porque si el régimen estuviera interesado en solucionar el problema, generaría cambios políticos reales, favoreciendo el libre mercado y la capacidad de enriquecimiento de los ciudadanos.