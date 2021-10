Niños regalan churros a elenco de Vivir del Cuento en medio de un ensayo

El elenco del humorístico cubano Vivir del Cuento fue gratamente sorprendido el viernes cuando unos niños interrumpieron el ensayo del programa para regalarles unos cucuruchos con churros.

"Los niños nos aman. Se enteraron de que ensayábamos en una casa y nos llevaron churros. Pronto, nuevos programas", comentó en su muro de Facebook el popular actor Luis Silva, que interpreta el personaje de Pánfilo.

Silva explicó que el equipo se encontraba en una casa nueva ensayando, y que cuando los vecinos del barrio se enteraron los más chicos quisieron tener ese gesto con los actores.

"Muchas gracias, de verdad", les dijo, mientras repartía el dulce al resto de sus compañeros, entre los que se encontraban Marlon Pijuan (Isidoro) y Mario Sardiñas (Chequera), quienes no perdieron tiempo y enseguida se pusieron a comer.

Uno de los niños aprovechó para preguntarle al humorista si el programa se iba a acabar.

"No, no, cómo se va a acabar, si estamos aquí ahora preparando capítulos nuevos. ¿Ustedes no se pierden el programa verdad?", le respondió el humorista.

La publicación ha recibido miles de comentarios de espectadores que le agradecen a Silva y sus colegas los buenos momentos que le hacen pasar al pueblo, en medio de la crisis que está viviendo.

"¡Pero cómo no amarlos si ustedes son lo único que nos proporciona alegría en estos tiempos! ¡Esperamos ansiosos los nuevos programas!", expresó una cienfueguera.

"¡Hasta en los más pequeños de casa le han hecho ocupar un lugar en sus corazoncitos!", señaló una joven.

"Que sigan adelante con el único programa que hace al cubano olvidar los problemas cotidianos que viven y por lo menos se ríen un poco", deseó una cubana residente en Florida.

