Yomil estrena "John Wick": "Despertaron a la bestia"

Yomil Hidalgo Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo apostó por su faceta de rap más agresiva en John Wick, su última entrega inspirada en el protagonista de la saga homónima de películas de acción.

"Temerario y sicario como John Wick", rapea Yomil, que hace alusión en su nueva canción a Daddy Yankee, un tema que lo puso en el centro del debate en redes sociales recientemente, cuando dijo que en Cuba él era el Big Boss del reguetón.

"Despertaron a la bestia (...) esto no se acaba hasta que el Yomil no termine", rapea el artista en lo que describió como un "desahogo" y un repaso por su trayectoria y buenos resultados durante los más de cinco años que lleva entre los protagonistas de la escena urbana de la isla.

"Papá es papá, la trayectoria, los rangos y los buenos resultados hay que respetarlos por el paso de los años, no se pueden hacer los olvidadizos así tan fácilmente y el respeto se gana con humildad, no es diciendo es haciendo. Esto no es nada para todo lo que viene, les prometo a todos nuestros fieles seguidores que ustedes son mi mayor motivación, créanme que no le voy a bajar porque ahora me siento más fuerte que nunca", escribió Yomil junto al video, que se estrenó este miércoles en su canal de YouTube.

El tema ha tenido una gran acogida por los seguidores de Yomil, que además aprovecharon para pedirle más música con ese estilo: "Este tipo está a otro nivel es un fenómeno de movimiento urbano van a pasar años para q pueda superar estas barras", "Se te pasó el picante en esas barras. Me encantó este flow, te queda durísimo este estilo", "Yomil, tienes que sacar más temas así", "Te pasaste mi hermano, tremendo palo. Eres el más duro de Cuba".

Recientemente, Yomil estrenó el remix de Quisiera tener, un tema de los jóvenes talentos urbanos Aleko & Ignacio Ley, al que se sumó también El Chulo, y ha tenido mucho éxito en toda la isla.

