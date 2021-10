Cubanos critican paquete turístico de Cubanacán para viajar a México

Cancún, México Foto © Pixabay

Decenas de cubanos lanzaron fuertes críticas a los nuevos paquetes turísticos que ofrece la agencia Cubanacán para el balneario de Cancún y aseguraron que, además de carísimos, ni siquiera gestionan la visa a México.

El paquete, válido solo para viajeros con visado hacia ese país, incluye alojamiento en hoteles de 3 a 5 estrellas, boleto aéreo, traslados y entradas para visitar algunas zonas arqueológicas.

Sin embargo, los precios son de $1752 dólares en su equivalente a Moneda Libremente Convertible (MLC) y por persona (4 noches para hotel 5 estrellas), 1185 MLC por persona (hoteles 3 estrellas).

Asimismo, un paquete de 925 MLC por persona no incluye alojamiento.

La tarifa no incluye el Impuesto de Sanidad del Hotel (Aproximadamente 3 USD por cada día), ni seguros de viaje, ni propinas, y mucho menos visado, algo que generó la ira de los internautas, quienes consideran ridículo pagar tan altos precios y a pesar de ello tener que correr con todos los trámites.

"¿A ver, no incluye el visado, pero la gestionan aunque haya que pagar algo extra? Ni que México diera visa a cualquiera por dios, gestionen el visado si no nadie va a comprar eso", dijo una internauta.

"Agencia Viajes Cubanacán con esa respuesta automática no van a vender un solo paquete si no gestionan el visado a los cubanos, como hacen otras agencias con destino a Punta Cana. Aprendan de la competencia, que lo hace y por eso llena los aviones. Además, si la persona tiene visa a México, el familiar que vive en Miami le compra el pasaje, mientras también compra el paquete all inclusive con vuelo a Cancún por 500 usd x 5 días para dos personas. Ese mercado existe bien barato desde otros países, así que ya que ponen esos precios al menos hagan la gestión y resuelvan el visado", posteó otro.

"Qué de promociones por favor, ni que ir a México fuera tan fácil, eso sería ideal un país donde no se exija una visa tan dura como México. Promocionen a Venezuela ! Que es muy bella y no es difícil ir", afirmó una mujer.

"Qué descaro. Un vuelo antes a México ida y vuelta rondaba los 230 cuc. Estamos perdidos" y "A quién se le ocurrió este disparate", fueron otros de los comentarios.

El Ministerio de Turismo de Cuba anunció en septiembre que abriría sus aeropuertos a vuelos regulares a partir del 15 de noviembre, y ya ha empezado a promover destinos turísticos como el de México.

Sin embargo, obtener una visa no es un trámite fácil para los residentes de la isla, considerados posibles emigrantes. Además de las dificultades para obtener una cita consular, deben demostrar una cuenta bancaria de más de seis meses de actividad con el equivalente en pesos a $1700 dólares como mínimo, alguna propiedad en la isla y otros documentos.

Por su parte, los altos precios de los destinos que promueve la agencia Cubanacán casi duplican el precio de las ofertas hoteleras en México, donde un hotel 5 estrellas en un destino como Cancún puede costar menos de 100 dólares por noche.