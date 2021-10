Descemer Bueno se presenta en el Real Café luego de dos años sin cantar en Miami

Descemer Bueno realizará su primera presentación en el Real Café de Miami el próximo 22 de octubre. Luego de dos años sin actuar en los escenarios de la Ciudad del Sol, el cantautor cubano regresa con un concierto especial, que incluye los temas más exitosos de su repertorio.

El artista dijo a CiberCuba estar emocionado por el encuentro con el público e invitó a sus seguidores a adquirir las entradas: “Es un sitio bonito, aunque no muy grande, por lo que deben apurarse, pues ya se están vendiendo las mesas”.

El concierto será a la carta, por lo que el intérprete de Tus luces sobre mí ha dejado a su público la misión de elegir las canciones que disfrutarán en su presentación.

"¿Cuáles son las canciones que te gustaría escuchar en este concierto? Será un repertorio a la carta, después de casi dos años sin tocar en la ciudad de #Miami", escribió en Instagram.

Descemer es considerado uno de los compositores de habla hispana más prolíficos de los últimos años. En la actualidad cuenta con dos nominaciones a los premios Grammy Latinos por su participación en Patria y Vida, que compite en las categorías de Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. El video, dirigido por Asiel Babastro, salió a la luz pública en febrero de 2021 y desde entonces acumula más de 8 millones de visitas en YouTube.

También cuenta con el reconocimiento internacional por sus colaboraciones con Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra y Thalía, entre otros famosos. En 1999 fundó el legendario grupo Yerba Buena, junto a Xiomara Laugart, Andrés Levin y Cucu Diamante.

Además de compositor y arreglista, es contrabajista, percusionista y productor musical. Dentro de su repertorio destacan temas como Quisiera volver, Lloro por ti, Bailando, Cuando me enamoro y No me digas que no.

El Real Café de Miami se ubica en 9600 SW 8th St Ste 11, Miami, FL 33174-2947 y ofrece además de excelentes opciones musicales comidas con raíces españolas, latinas, contemporánea y fusión, así como coctelería internacional. Las reservaciones pueden adquirirse a través del teléfono (305)-226-4192 y en el sitio web myticketon.com.

