Alex Rodriguez recibe burlas sobre Jennifer Lopez de los aficionados de Red Sox: "¿Cuál es tu película favorita de Ben Affleck?"

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez Foto © Instagram / Jennifer Lopez, Alex Rodriguez

Siete meses han pasado desde que Alex Rodriguez y Jennifer Lopez pusieron fin a lo suyo. Poco después de su ruptura, la cantante y actriz retomó su relación con Ben Affleck, mientras que el ex de los Yankees continúa disfrutando de su soltería intentando olvidar a su ex. Una tarea que no debe ser fácil, sobre todo si te la están recordando constantemente y hasta en tu puesto de trabajo...

El exdeportista estuvo comentando un partido de béisbol esta semana en Boston y los aficionados de los Red Sox (equipo favorito de Ben Affleck) no dejaron pasar la oportunidad de gritarle comentarios sobre su expareja a Arod durante la retransmisión del partido. Un día de trabajo que seguro querrá olvidar...

Alex Rodriguez tuvo que escuchar cánticos de "JLo JLo JLo" y también gritos de "JLo está con Ben Affleck ahora" mientras estaba comentando el partido, como se puede ver y oír en vídeos que circulan en las redes sociales.

Pero por si no fuese suficiente, algunos aficionados estuvieron preguntándole por Ben Affleck directamente. "Arod, ¿cuál es tu película favorita de Ben Affleck? ¿Vamos a adivinar que no es "Gigli"?", se oye en otro vídeo, en el que la persona que grita hace referencia a la película en la que se conocieron Ben Affleck y JLo hace casi dos décadas y en la que surgió la chispa entre ellos por primera vez.

Fue inevitable que muchos de estos gritos se colasen por los micrófonos y se escuchasen en televisión.

Con elegancia y saber estar, Alex Rodriguez ignoró a estos fanáticos malintencionados e hizo su trabajo con total normalidad como si no le estuvieran recordando a su ex y su pareja actual mientras hablaba de béisbol...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.