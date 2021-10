Más 'Bichota' que nunca: Karol G enciende Instagram con sensuales fotos en bikini desde Bahamas

Karol G Foto © Instagram / Karol G

Karol G está disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Bahamas, donde la artista urbana está disfrutando de unos días de relax, sol, aguas cristalinas y arena blanca. Un escenario de ensueño desde el que ha deleitado a sus fieles incondicionales con una serie de fotos que han subido la temperatura de Instagram.

En las imágenes que publicó este martes la intérprete de "El Makinon", aparece con un bikini blanco que le sienta de maravilla a la diva urbana. Un conjunto con el que sacó a relucir su faceta más sensual posando de rodillas en una de las playa de las islas con su característica melena azul.

Rápidamente, las instantáneas han alcanzado los 3 millones de 'likes', una cifra que continúa subiendo como la espuma y que la consagra una vez más como una de las reinas indiscutibles de la red social.

"Un motito en las bahamas", fue la descripción que puso la Bichota a estas fotos en las que presume de cuerpazo.

Sus millones de seguidores se han rendido ante estas imágenes llenando el tablón de comentarios de piropos y halagos por su belleza y sensualidad, y es que Karol G es una de las artistas latinas más populares y admiradas del momento. Prueba de ello es la repercusión virtual que tienen sus post en redes sociales, pero también el éxito que tiene cada lanzamiento musical que presenta.

Un mes atrás, la cantante colombiana lanzó "Sejodioto", cuyo videoclip supera ya los 30 millones de reproducciones en Youtube. Si no lo has escuchado todavía, no esperes más para ponerle ritmo a este miércoles y dale al 'play'.

